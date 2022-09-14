東芝：發生停電意外的半導體廠 將如期於9/17恢復正常生產

日本東芝集團旗下半導體子公司 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation 周三 (14 日) 發布新聞稿，內容提到位在日本國內的 Japan Semiconductor 岩手事業所，周日 (11 日) 實施動力設施檢修時，因發生停電而引發的生產作業暫停問題，目前生產裝置重啟進度順利，預計本周六 (17 日) 全面恢復正常生產。

這次是東芝集團針對該起停電事件所發出的第二則新聞稿。該集團在本周一 (12 日) 發布的第一則新聞稿中提到，旗下 Japan Semiconductor 岩手事業所，在周日 (11 日) 實施動力設備檢修時發生停電，廠方也隨後進行安全確認，表示會盡全力來早日重啟設備，同時努力維持產品的穩定供應。

在日本時間周一下午 4 點，岩手事業所還在確認停電發生當下的生產作業中的產品狀況，製造設備無災情傳出，生產重啟作業也正依序啟動相關設備，目標在 9 月 17 日 (周六) 全面復工。

周三 (14 日) 下午發布的第二則新聞稿則提到，截至日本時間週三下午 3 點，生產裝置重啟進度順利，已有部分生產作業重啟，預計本周六 (17 日) 全面恢復正常生產。

東芝旗下 Japan Semiconductor 新聞稿 (圖片：Japan Semiconductor)

據了解，該工廠生產家電和汽車等所使用的泛用型 MCU。