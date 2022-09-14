傳軟銀考慮推出第三檔願景基金

根據多家外媒周三（14 日）援引知情人士消息報導，日本軟銀集團正在考慮推出第三檔願景基金（Vision Fund 3），此舉是該公司在先前兩檔願景基金表現不佳後，決定重新開始而邁出新的一步。

知情人士稱，第三檔願景基金的規模尚未敲定，但倘若軟銀決定繼續推進計畫，最快可能會在明年推出，而且孫正義近期募集了數十億美元現金，認為推出一檔新的創業基金是使用這些資金的優先選項之一，不過一切仍未確定，計畫仍有生變可能，最終或許不會推出。此外知情人士也說，軟銀也在考慮擴大第二檔願景基金規模。

截稿前，軟銀拒絕對此置評。軟銀截至今年 6 月的資產負債表上有超過 500 億美元現金及相關等價物，隨軟銀出售部分阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 股份，現金已增至逾 600 億美元。消息人士指出，目前尚不清楚軟銀集團的創始人孫正義在資金使用上有何規劃，但稱孫正義在內部一再談論私有化計畫。

軟銀首檔願景基金於 2017 年成立，規模不到 1,000 億美元，外部投資者包括沙國公共投資基金、第二檔基金則於 2019 年成立，模超過 400 億美元，由軟銀獨立出資，後者為是該公司過去幾年主要的投資基金。

根據軟銀上月公布的第一季財報，這兩檔基金單季虧損近 3 兆日元，主因是受到全球科技股暴跌與主要投資表現不佳打擊，其中投資包括 WeWork(WE-US) 與網約車巨擘滴滴出行。

儘管業績不佳，但軟銀預估透過旗下晶片製造商 Arm 的首次公開發行（IPO），未來一年將有更多現金流入。另外該公司持有的日本電信股份也能帶來現金。