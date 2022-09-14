〈陸港盤後〉美股雪崩 A股、港股不支倒地

中國 A 股、港股周三（14 日）收盤全倒，深成指與創業板指的跌幅均超過 1%，利空是美國 8 月通膨未見減緩，引發美股一夜狂瀉 1,276 點。

證券時報報導，滬指周三收盤跌 0.8% 報 3,237.54 點，深成指大跌 1.25% 報 11,774.78 點，創業板指驟跌 1.84% 報 2,503.82 點；兩市成交額合計人民幣 7,228 億元，「北向資金」淨流出 14.14 億元。

電力、農業、煤炭、券商、汽車類股齊跌，航空、零售、航運等族群逆勢走高。

香港恒生指數收盤重摔 2.48%，恒生科技指數大跌 2.85%。

美國最新數據粉碎通膨觸頂預期。8 月消費者物價指數（CPI）年升 8.3%，高於市場預估的 8.1%。剔除波動較大的食品和能源價格的核心 CPI，年增幅甚至從 7 月的 5.9% 升至 6.3%。

美國最新 CPI 數據出爐後，美股道瓊指數周二收盤重挫近 1,300 點，美元飆升，對利率敏感的 2 年期美國公債殖利率，也刷新 14 年高點。

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，CPI 數據證實美國出現嚴重通膨問題，若利率不接近 4%，無法解決通膨問題。

桑默斯說：「聯準會 9 月升息 75 個基點是合適之舉，但如果讓我在升息 50 基點和 100 基點之間做選擇，我選 100 基點，因為這樣可增強聯準會的公信力。」

芝商所 （CME）FedWatch 工具顯示，交易員已完全定價 Fed 下周升息 3 碼，升息 4 碼的機率，也超過 34%，且 11 月 Fed 可能增強升息力道，使利率在明年初升抵約 4.3% 高峰。

川財證券表示，海外升息預期升溫，預料將對中國市場帶來一定擾動，但在國內經濟逐步回暖、貨幣政策寬鬆背景下，國內市場預料將更具韌性。川財證券建議投資人關注鋼鐵、有色、地產、電力等類股。