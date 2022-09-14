美股黑色星期二 港股、A股、在美中概股全倒

香港恒生指數周三（14 日）早盤重挫 2%，再度失守 19,000 點大關，A 股三大指數的跌幅均超過 1%，那斯達克金龍中國指數周二收盤也重摔逾 3%，利空是美國 8 月通膨未見減緩，引發美股一夜狂瀉 1,276 點。

恒生指數週三早盤大跌 2%，開盤報 18,933.30 點，恒生科技指數驟跌 2.6%。滬指、深成指及創業板指的跌幅均超過 1%。

那斯達克金龍中國指數周二收盤急跌 3.27%，報 7,161.44 點。百度 (BIDU-US) 、阿里巴巴 (BABA-US) 、拼多多 (PDD-US) 、京東 (JD-US) 股價的跌幅均超過 5%。

美國最新數據粉碎通膨觸頂預期。8 月消費者物價指數（CPI）年升 8.3%，高於市場預估的 8.1%。剔除波動較大的食品和能源價格的核心 CPI，年增幅甚至從 7 月的 5.9% 升至 6.3%。

美國最新 CPI 數據出爐後，美股道瓊指數周二收盤重挫近 1,300 點，美元飆升，對利率敏感的 2 年期美國公債殖利率，也刷新 14 年高點。

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，CPI 數據證實美國出現嚴重通膨問題，若利率不接近 4%，無法解決通膨問題。

桑默斯說：「聯準會 9 月升息 75 個基點是合適之舉，但如果讓我在升息 50 基點和 100 基點之間做選擇，我選 100 基點，因為這樣可增強聯準會的公信力。」