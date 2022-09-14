美股重點新聞摘要2022年09月14日

今日操盤前瞻

英國 8 月 CPI

日本 9 月路透短觀製造業 / 非製造業指數

IEA 原油市場月報

美國 8 月 PPI

路透：美國、歐盟考慮制裁中國措施 以阻止北京侵台

路透周二 (13 日) 獨家報導，為了嚇阻北京侵略台灣，美國考慮擬定制裁中國的計畫，歐盟也考慮跟進。閱讀全文...

白宮正擬定應變方案 為潛在鐵路罷工做準備

隨著鐵路工會談判持續進行，美國政府正在擬定應變計畫，防止關鍵貨物運輸因勞資談判破裂而陷入中斷。閱讀全文...

CPI 利空撼動幣圈 比特幣一度摜破 2 萬美元大關

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 增幅超預期，比特幣週二 (13 日) 隨著股市和債市一同暴跌，一度摜破 2 萬美元大關，遭遇三個月來最大跌幅。閱讀全文...

美 8 月通膨恐讓 Fed 維持激進措施 野村證券估下周升息 4 碼

隨著美國 8 月消費者物價指數（CPI）公布，市場對聯準會（Fed）已不復存在任何「鴿派」幻想。市場交換合約交易已完全定價 Fed 將在 9 月升息 3 碼，更令人吃驚的是，下周升息 4 碼（100 個基點）的機率達 20%。與此同時，野村證券直接上調預期，認為 Fed 下周將升息 4 碼。閱讀全文...