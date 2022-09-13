聲寶Q4本業營收拚持平去年 年底前進駐新企業總部

家電廠聲寶 (1604-TW) 今 (13) 日召開法說，公司表示，將朝向家電、餐飲及營建開發租金等收入發展，除了家電本業第四季營收、獲利拚維持持平去年同期，預計今年底前將進駐新企業總部，原本的龜山廠則規劃作為物流園區。

聲寶新企業總部總投資金額 4 億元，為地上 4 層、共 3000 坪的智慧大樓，已取得使用執照並完工，預計年底前進駐，將整合集團旗下東源物流、盛寶建設及關聯企業瑞智精密 (4532-TW) 等，同時會設置聲寶家電商品展示中心。

龜山廠區方面，原本規劃打造產業園區，不過考量成本效益，地點鄰近高速公路交流道，適合建置物流倉儲，因此改成物流園區，預期高單價的 3C 產品、電商、餐飲業者等都有望成為未來園區的承租戶。

聲寶表示，龜山廠的生產線已陸續遷移至台南廠，其中，冷氣產線今年 1 月完成搬遷、洗衣機則在本月完成遷移並正式投產，目前僅剩冰箱尚未遷移，預計明年完成。

土城舊廠開發案進度部分，聲寶將部分土地出售給國美建設，雙方共同合作開發，打造銀髮族橘色園區，預計今年第四季完成公共設施，住宅區則規劃 12 樓飯店式樂齡住宅，採只租不售方式，預計 9 月取得使用建照、2023 年第一季動工。

家電本業方面，聲寶表示，由於去年有五倍券挹注，墊高基期，期望今年第四季在相關促銷活動帶動下，營收能維持去年同期水準，全年營收拚雙位數成長。