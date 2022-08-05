〈緯創財報〉擬擴充台灣伺服器產能 簽署22.7億綠電直購契約

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (5) 日宣布，因應伺服器產能擴充需求，擬向瑞軒 (2489-TW) 承租位在新竹湖口的廠房，強化台灣伺服器產線布局，另一方面，因應全球淨零趨勢，緯創也擬簽署為期 20 年、總量約 22.7 億度電的直購綠電契約，估年均減碳效益可達 57014 公噸。

緯創擬向瑞軒承租其位於新竹湖口廠房，以每月租金不高於 790 萬元，承租總面積約 11574.85 坪，承租期間則為期 5 年，同時擬在新台幣 4.24 億元額度內認列取得不動產使用權資產，用逾擴充伺服器產能，緯創解釋，主因現有產能已滿，加上新竹 AI 園區新廠正在建置，預計 2024 年下半年才會完工營運。

在全球布局上，緯創旗下 100% 持股子公司緯成資產管理公司擬提高台北市數位內容創新中心新建營運移轉案資本支出預算，由原 37 億元提高至 48 億元，同時通過擬在 10.25 億元額度內，進行承租範圍裝修工程，另外，因應業務發展、策略規劃需要，擬在 1680 萬美元額度內，在墨西哥興建員工宿舍。

另一方面，緯創因應全球永續環保趨勢、落實永續發展、低碳製造轉型目標，今日也宣布擬簽署為期 20 年、總量約 22.7 億度電的直購綠電契約，預估年均減碳效益預計可達 57014 公噸，同時規劃 2023 年首次在台灣營運據點執行綠電轉供。