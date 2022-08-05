〈緯創財報〉Q2毛利率衝新高 每股純益1.53元寫單季次高

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (5) 公告第二季財報，在本業營運穩健成長、業外投資影響減緩下，不僅單季由虧轉盈，毛利率更衝上 6.71%，創歷年單季新高，稅後純益 42.5 億元，年增 2.36%，每股純益 1.53 元，則改寫歷史次高，累計上半年純益達 33.9 億元、每股純益 1.22 元。

緯創第二季營收達 2442.16 億元，季增 7.85%、年增 21.57%，毛利率 6.71%，季增 1.06 個百分點、年增 0.68 個百分點，營益率 2.5%，季增 0.8 個百分點、年增 0.83 個百分點，稅後純益 42.5 億元，由上季虧轉盈，年增 2.36%，每股純益 1.53 元，為歷史次高。

累計緯創上半年營收 4706.62 億元，年增 24.4%，毛利率 6.2%，年增 0.21 個百分點，營益率 2.11%，年增 0.42 個百分點，受首季營運虧損影響，稅後純益 33.9 億元，年減 20.5%，每股純益為 1.22 元。

出貨方面，緯創統計第二季筆電出貨約 580 萬台，季增 3.57%、年減 4.92%，顯示器出貨 500 萬台，季增 11.11%、年增 31.58%，桌機則出貨 220 萬台，季減 6.38%、年減 4.35%。

展望未來，緯創對下半年大環境變化相對謹慎，雖然客戶、產品組合較佳，但目前對第三季筆電出貨已持平第二季看待，至於桌機、顯示器產品同樣在通膨、升息影響，保守看待，不過伺服器領域在新業務拓展下，成長動能可期。