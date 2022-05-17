日勝生雙北市兩建案Q3推出 總銷上看200億元

日勝生 (2547-TW) 今年第三季的市場推案重點集中在雙北市，包括新北三芝的銀髮養生宅及台北市的僑安新村危老重建案，市場預估兩案總銷金額將達 200 億元，而日勝生在台中市取得的捷運共構開發案，也將在 2023 年全面動工。

日勝生今 (17) 日出席券商法人說明會，三芝銀光計畫「日初不老莊園」西側基地及僑安新村危老重建案，確定第三季推案，市場估「日初不老莊園」西側基地案可望上調總銷達 45-50 億元，僑安新村危老重建案則將有 150 億元總銷。

日勝生在台中捷運綠線聯開案方面，預估在崇德、櫻花站的聯開案將在 2023 上半年開工，明年下半年南屯站也會開工，都在規劃銷售的時程中。

日勝生水資源業務方面，旗下日鼎水務公司的「桃園污水下水道 BOT」，目前用戶接管戶數達 10 萬戶，每日可處理污水量 10 萬噸；後續第三期，將規劃納入八德、內壢、擴大桃園延平地區、龜山的用戶接管作業，預計 2026 年底完成，接管戶數達到 19.1 萬戶。全案目標在 2047 年，大桃園地區用戶接管數達 25.1 萬戶。

日勝生 2022 年首季營收 12.49 億元，稅後虧損 1088 萬元，每股虧損 0.01 元。