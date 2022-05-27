〈ESG大趨勢〉日勝生集團投入百億 建造桃園北區水資源回收BOT系統

日勝生 (2547-TW) 今 (27) 日召開股東會通過每股配息 0.2 元，日勝生加速 ESG 永續發展計畫，積極跨足循環經濟污水處理、再生水與廢轉能事業，與穩定獲利的孫公司日鼎水務投入約 100 億元，建造桃園北區水資源回收 BOT 系統。

日勝生董事長林榮顯表示，日勝生因應 ESG 淨零碳排政策，提前導入溫室氣體盤查計畫，目前日勝生與日鼎水務 ISO 14064-1 組織溫室氣體盤查內部作業已經完成，並規劃由國際機構第三方驗證。日勝生也積極轉型變革，旗下每家公司都有專業經理人，執行年度目標與績效管理。

日勝生加速 ESG 永續發展計畫，投入約 100 億元，建造桃園北區水資源回收 BOT 系統。目前桃園污水處理接管普及率達 27%，其中約 70% 即由日鼎水務建置，並獲得財政部「金擘獎」。 至今用戶接管戶數達到 11.2 萬戶，每日可處理污水量 10 萬噸；並配合桃園市政府回收水取水政策，提供回收水給市民大眾使用，取水量較前一年增加 9.5 倍。

日勝生在 2022 年以「日勝生中鼎企業聯盟」，獲選桃園市政府「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 計畫」之最優申請人。此一 BTO 案將運用智慧化職安管理系統，導入下水道預警與智慧水務系統，確保再生水質與水量穩定，並減少能源損耗。預估第一期完成後，每日可提供 4 萬公噸的再生水。子公司晶鼎綠能負責營運之彰濱工業區資源化處理中心 BOT 案，預估完工後每天可處理 700 噸一般事業廢棄物及污泥等，目標將產業廢棄物回收再製，提供台灣工業製程循環應用。

日勝生今年營運動能主要來自捷運聯開案大橋頭案、桃園青埔案的營建收益，還有浮洲合宜宅餘屋銷售及循環經濟事業的桃園污水下水道 BOT 案。其中「僑安新村危老重建案」，今年第一季已取得建照，正在積極整地，目標下半年推案及開工。