股市波動大 想提高投資勝率先做對這件事!

今年以來，股市震盪加劇，投資難度隨之升高，想要像過去擁有 5%、10%，甚至更高的報酬率，並不容易。也因此，投資人對於股票交易手續費更需要斤斤計較，正所謂降低交易成本，就是提高報酬率的首要！

高通膨、升息議題持續干擾投資市場，股市如坐雲霄飛車，常常過高、旋即又破低，令投資人難以精準判斷盤勢方向，不少人因而成了砍在阿呆谷的韭菜族，該怎麼辦呢？值此詭譎多變的投資環境，專家建議，不妨掌握兩大訣竅：定期 (不) 定額及節省手續費，藉此增加勝率及報酬率。

投資人都喜歡低點進、高點出，但實際上很難辦得到！往往是看到股市直直落，心生恐懼，不管股票好壞，馬上賣出持股，就算手中沒有股票，也不敢逢低買進優質標的，等到反彈才懊悔不已；反之，股市高高漲，總認為現在不進場就會錯失良機，結果一買，卻住進了套房。

此種追高殺低的模式正是目前投資人的交易常態，原因在於多數人並無法戰勝人性弱點、執行紀律投資。如今投資市場劇烈震盪，更加難以判斷趨勢，採用定期定額或定期不定額的存股方式，反而是不錯的選擇，可以藉此攤平成本，又能執行紀律投資，也無須時刻盯盤，省時又省力。

其次，股市多變，想要擁有高報酬越來越難，也因此，交易更需要精打細算，以免手續費過高而吃掉了得來不易的獲利。以台股來說，交易費用有證券交易稅及券商手續費，買賣股票的獲利必須扣掉這兩項費用，才是實際獲利。

證交稅是賣出股票時收取，無法議價，一律為成交價 0.3%；手續費則是買、賣股票時皆會收取，費率視券商不同而有所差異，每次最高以成交價 0.1425% 為限。因此，想要降低交易成本，便可與券商議價，甚至選擇手續費較便宜的券商下單。

目前台股電子下單手續費折扣約 5~6 折，不過，近期各家券商紛紛打出超殺手續費折扣，像是國泰證券 2.8 折、永豐證券 2 折、富邦證券則是打出低於 2 折的優惠！即日起至今年 12 月 31 日止，富邦證券新戶每月電子下單台股現貨 (不含興櫃) 的交易量在 100 萬元以內者，最低可到 1.8 折，讓小資族也能享有大戶般的低廉手續費優惠。以每月交易量 100 萬元來計算，4 個月下來，6 折與 1.8 折相差近 2,500 元手續費，值此高通膨時代，不無小補，省下來的這些錢都可以買智能手環犒賞自己了，投資之餘又能顧健康。富邦證券活動詳情

以每月交易 100 萬元台股 手續費試算

此外，台股的單筆及零股交易多會設定低消門檻，舉例來說，若台積電股價 500 元，買了 5 股，交易金額為 2,500 元，買進手續費為 3.56 元，假設單筆最低手續費是 20 元，沒有達到低消，仍會收取 20 元，換算後的手續費約 0.8%，交易成本比原本 0.1425% 高出 5 倍以上。因此，買賣零股，每次交易金額最好要超過 14,035 元，手續費才不會吃虧，亦或可找零股低消 1 元的券商。

投資美股亦是如此，除了手續費優惠之外，也能夠盡量找到免低消或是低消門檻低的券商，可節省不少費用。以富邦證券為例，至今年 12 月底為止，複委託單筆買賣海外股票，免收最低手續費，對於存美股的人來說，是一大福音。富邦證券活動詳情

國內券商手續費比較表