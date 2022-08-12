小米造車新進展：首批140輛自動駕駛測試車 2024進入第一陣營

小米造車傳出新進展，根據多家媒體周四（11 日）報導，小米在自動駕駛領域初期投入人民幣 33 億元研發費用，已組建 500 人規模的開發團隊，同時自駕技術已經進入測試階段，第一期規劃 140 輛測試車，將陸續在全中國進行測試，目標是 2024 年進入行業第一陣營。

據悉，小米自動駕駛項目預計將投入人民幣 33 億元研發費用，專屬團隊規模已超過 500 人，預估年底團隊人數將突破 600 人。

知情人士透露 ，目前 500 人規模的團隊中，由 50 位專家組成骨幹團隊，涵蓋感測器、晶片、感知規控演算法、模擬技術、高精地圖、高准定位、工具鏈、訓練能力等自動駕駛全棧技術所需人才，部分成員擁有微軟 (MSFT-US)、Google 等公司的研發背景。



在產業鏈布局方面，小米全資收購自動駕駛創業公司深動科技，重點充實了自駕相關的技術和人員力量。此外還投資十餘家自動駕駛領域上下游企業，涉及自動駕駛解決方案、核心感測器、核心執行器以及網域控制站等方向，相關投資的總金額超過人民幣 20 億元。

目前小米自動駕駛技術已進入測試階段，第一期規劃 140 輛測試車，將陸續在全國進行測試，目標是 2024 年進入行業第一陣營。

近期小米造車消息甚囂塵上，此前有傳聞稱，董事長雷軍將會帶著小米的工程樣車亮相 8 月份的發布會，而此傳言遭到小米公關總監王化的否認，呼籲不要道聽塗說。

小米董事長雷軍在眼就後公布一系列新品。(圖片：擷取自網路)

雷軍同日表示，去年小米投入了人民幣 132 億元研發費用，今年預計將投入人民幣 170 億元，且未來 5 年（2022 年到 2026 年）小米研發費用將超過人民幣 1,000 億元。

與此同時，雷軍也舉行 2022 年的年度演講「穿越人生低谷的感悟」分享個人感悟，演講結束後雷軍發布一系列新品，包括新一代折疊屏旗艦小米 MIX Fold 2、K50 宇宙新旗艦 Redmi K50 至尊版兩款新品手機，以及小米 Watch S1 Pro、小米 Buds 4 Pro、小米平板 5 Pro 12.4 在內的 10 款新品。

小米 (1810-HK) 周四收漲 4.69%，報 12.06 港元。