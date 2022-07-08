烏克蘭農業部：22/23新年度第一周糧食出口量大減38.6%

烏克蘭農業部周五 (7 日) 表示，7 月份前 7 天，即 2022/23 新年度的第一周，烏克蘭的穀物出口量年減 38.6%，至 318000 噸。

截至 6 月 30 日的 2021/22 年度，烏克蘭穀物出口年增 8.5% 至 4850 萬噸，但這主要是由於俄羅斯在 2 月 24 日發動戰爭前，烏克蘭糧食出口表現強勁所致。

自戰爭開始以來，烏克蘭的糧食出口大幅下滑，因為其重要的運輸路線黑海港口，已經基本形同關閉，烏克蘭難以出口糧食，也進一步推高全球食品價格，引發了人們對非洲和中東短缺的擔憂。

根據聯合國數據，2021 年烏克蘭占全球小麥出口的 10%。烏克蘭農民表示，如果經由替代路線，利用卡車或火車到西方鄰國，或經由多瑙河上較小港口出貨，運輸成本將大增，並造成農民虧損。

部分農民選擇不將目前收成出口，除非達成外交解決方案，以解除對黑海港口的封鎖。一些人說，他們會暫時將將穀物儲存在糧倉，但由於缺少資金流入，秋季可能無法收割作物。

農業部數據顯示，7 月份的出口包括 249000 噸玉米、52000 噸小麥和 15000 噸大麥。

此前烏克蘭政府表示，由於戰爭造成土地與糧食產量下降，烏克蘭估今年糧食產量在 5000 萬噸以上，而相較之下， 2021 年的產量達到創紀錄的 8600 萬噸。