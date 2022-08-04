宏碁遊戲擬砸6.42億元 取得WINKING過半股權

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 持續拓展多元事業引擎，旗下宏碁遊戲 (6908-TW) 今 (4) 日宣布，預計以不超過新台幣 6.42 億元，取得遊戲美術設計公司 WINKING 不超過 55% 普通股，持續深化與拓展遊戲領域相關業務，並邁入遊戲內容相關事業，而宏碁遊戲也預計本季送件申請興櫃。

宏碁遊戲預計取得 WINKING 約 7850 仟股，並參與現金增資取得 WINKING 發行新股約 1744 仟股普通股，合計不超過約 9595 仟股普通股，實際執行則將以主管機關核准內容為準。

宏碁遊戲表示，WINKING 是為全球知名遊戲美術設計公司，全球前 25 大遊戲公司中有逾 7 成為其客戶，主要提供美術外包製作、遊戲開發服務，參與刺客教條：維京紀元、天堂 2M、原神、Final Fantasy XIV、劍靈 2、王者榮耀、第五人格、陰陽師等知名遊戲製作。

WINKING 目前在台北、上海、南京、新加坡均設有專屬研發工作室、營運據點，並擁有超過 600 名員工。

展望未來，宏碁遊戲預期，將 WINKING 公司近 20 年產業經驗，結合宏碁集團國際規模、宏碁遊戲在遊戲領域資源後，將可發揮綜效，挹注彼此國際業務拓展，創造互惠雙贏的契機。

宏碁遊戲是宏碁在 2020 年 7 月成立，作為集團拓展遊戲、電競的品牌延伸，提供電腦及遊戲機娛樂軟硬體全方位產品與服務，提供遊戲玩家線上線下完整的生活體驗，今年 7 月也向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行生效，股票代號為 6908。