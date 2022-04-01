宏碁遊戲再拓電競生態圈 拿下羅技產品代理權

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年積極布局電競生態圈，旗下宏碁遊戲繼拿下 Sony PS5 遊戲主機軟硬體設備台灣銷售代理權後，今 (1) 日宣布再擴大代理品牌陣容，取得羅技 (LOGI-US) 賽車模擬設備、ASTRO 遊戲耳機麥克風等全產品線在台獨家代理權，並同步負責物流、通路行銷及售後服務。

宏碁遊戲總經理徐挺洋表示，宏碁遊戲提供全方位遊戲體驗，從兩年前開始在台獨家代理銷售 Sony PlayStation 產品，今年更與羅技台灣攜手合作，積極搶攻家用主機遊戲周邊產品市場，未來也將持續拓展品牌代理及銷售渠道，深耕遊戲產業。

看準賽車遊戲及模擬賽車的興起，宏碁遊戲指出，將獨家代理羅技 G 系列方向盤、變速器等賽車模擬設備，可適用家用遊戲主機賽車遊戲，或個人電腦模擬賽車，針對混音擴大器及相關周邊，也同步拿下 ASTRO 遊戲耳機麥克風產品線代理。

宏碁遊戲是宏碁在 2020 年 7 月底成立的子公司，董事長由宏碁共同執行長高樹國擔任，總經理則為徐挺洋，資本額約為新台幣 1 億元，主要業務為提供遊戲娛樂通路代理銷售服務，拓展遊戲、電競品牌延伸，根據財報顯示，宏碁遊戲去年獲利約 2580.7 萬元。