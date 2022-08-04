晶心科下半年樂觀 今年營收年增2-3成目標不變

晶心科 (6533-TW) 今 (4) 日召開 RISC-V CON 研討會，董事長林志明表示，受中國封城等因素影響，客戶決定案件時程有些微延遲，目前已派出三組人馬前往當地，加上北美地區客戶案件陸續放量，下半年展望樂觀，期望今年營收達成每年年增 2-3 成的目標。

林志明指出，儘管上半年中國地區營收比重較往年降低，但因當地 3、4 月陸續實施封城，也對公司造成影響，因此公司派三組人馬，降低客戶延遲決定的影響。

針對客戶端需求，林志明坦言，今年 TDDI(觸控暨驅動整合 IC) 受面板市況影響，權利金恐呈現下滑，持續觀察其他應用，不過，下半年仍有眾多新領域合約正在進行，尤其在高階產品應用如資料中心、網通、存儲等都有不錯斬獲。

另外，晶心科也著墨車用電子，目前已切入四大領域，包括儀錶板、低功耗雷達、ECU 以及觸控與螢幕，預期今年是推廣車用 RISC-V 的元年，相關效益可望在未來年陸續顯現。

至於與英特爾 (INTC-US) 合作，林志明強調，晶心科與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 合作夥伴關係沒有變，晶心科會成為台積電、英特爾各自生態系的夥伴，且晶心科即是英特爾矽智財聯盟 4 家中的 1 家，有助強化 RISC-V 生態系。