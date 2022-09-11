〈美元投資術〉強勢美元墊高換匯成本 搶美元理財前先考慮這三件事

美元狂升拖累新台幣匯價持續下探，新台幣兌美元指數逼近 31 美元關卡，儘管美國升息有利於美元資產理財操作，但換匯成本也相對提高，建議挑選美元金融商品前除了比利率外，也要考慮資金用途，並計算匯率波動與換匯成本，避免賺了利差但賠掉匯差。

聯準會升息態勢明確激勵美元指數彈升，包括新台幣在內等亞幣全盤皆墨，新台幣兌美元在中秋連假前夕，雖終止連貶趨勢微升收在 30.893 元，但仍逼近 31 元整數關卡。

比較目前銀行祭出的美元優存方案，部分銀行為擴充財富管理版圖，會訂出較高的起存門檻，對於手邊沒有美元又想參加優利存款的民眾來說，在新台幣趨貶格局下，此時換匯勢比起今年初勢必要拿出更多的新台幣。

以今 (2022) 年開紅盤當天，新台幣兌美元收盤價 27.63 元計算，當時新台幣 1 萬元約可換到 361 美元，但現在同樣拿新台幣 1 萬元，以 8 日收盤價計算，卻只能換到約 323 美元，意即在新台幣趨貶壓力下，民眾換匯成本將跟著墊高。

展望後市，星展集團認為，今年第 4 季仍將有利美元表現，預期聯準會 9 月 21 日將再升息 75 個基點推升利率攀抵至 3.25%，美元指數要到今年第 4 季才會見頂，而隨著聯準會暫停升息，在美國經濟軟著陸的前提下，明 (2023) 年美元指數將逐漸走弱。

另外，瑞銀認為美國聯準會表態願容忍經濟衰退以壓抑通脹，意味實際利率將繼續上升，預期未來幾個月美國 10 年期實際收益率最多升至 1%，並進一步支撐美元升值。

整體而言，在強勢美元、新台幣偏弱整理格局下，將新台幣資產轉成美元的換匯成本仍居高不下，建議轉換美元資產前先評估資金用途並納入匯率風險，才不至於白忙一場。