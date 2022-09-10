國銀對六大核心戰略產業放款達6.7兆元 綠電、再生能源最大宗

金管會在 2022 年 4 月祭出「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，據銀行局統計至 2022 年 7 月底，短短三個月，國銀對六大核心戰略產業放款餘額已達 6.7 兆元；其中，光是綠電及再生能源產業放款餘額已達新台幣 2.23 兆元。

所謂六大核心戰略產業，包括：資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等六大核心戰略產業。

面對淨零轉型挑戰，金管會積極推動綠色金融，六大核心戰略產業中的綠電及再生能源是發展重點，據金管會統計，截至今年 7 月底，國銀對綠電及再生能源產業放款餘額達新台幣 2.23 兆元，比實施前增加 1943 億元。

此外，離岸風電融資也很夯，截至 6 月底，已完成簽約的離岸風電在地融資金額達 3184 億元。

不只銀行力拚永續，保險業部分，截至今年 7 月底，保險業對綠能產業聯貸金額達 233 億元、已核准保險業投資在綠能電廠的金額達 148 億元，其中，有二家壽險公司投資離岸風電達 42 億元；保險業投資綠債金額達達 725 億元、比六月成長 8.53%。

證券業部分，截至今年 8 月底止，已發行國內永續債券 123 檔、規模達 3514 億元；綠色債券達 94 檔、規模 2586 億元；可持續發展債券達 20 檔、規模 746 億元；社會責任債券有 9 檔、規模 181 億元。而國內投信發行的 ESG、永續、綠能相關基金，截至今年 7 月底達 35 檔，2067 億元。