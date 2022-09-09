營運成本上升 美國航空業者債務負擔恐加重

美國航空業者填補座艙空位，正在加劇成本壓力，日益加劇的經濟擔憂對旅遊需求蒙上陰影，引發人們擔憂負債累累的航空公司修復資產負債表能力。

即使機票銷售強勁，投資人仍擔心經濟跌入衰退時，消費者的支出狀況，投資人也擔心業者可能會被迫借入更多資金為營運提供資金，並進一步延後股票回購或分紅來返還現金。

即使已自疫情引發的衰退中反彈，但有些人仍不願投資航空業，認為業者沒有足夠的工具來抵消成本壓力。

對於出遊的大眾來說，這意味著隨著航空公司提高票價來增加收入後，班機數量減少且座位擁擠不堪。

減少債務是航空業首要任務。截至第 2 季末，三大航空公司：美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 的淨長期債務達 850 億美元。

分析師表示，航空公司需要強勁而持續的獲利才能減少債務負擔，但不斷上漲的燃料和勞動成本持續干擾航空公司的獲利。

與 2019 年相比，聯合航空今年的工資和燃料費用占營收的百分比增加了 10 個百分點。在 2022 年的前 6 個月，該公司有 59% 的營收用於工資和燃料費用。美國航空的情形也很類似。

航空分析師曼恩 (Robert Mann) 說：「這些航空公司的資產負債表需要花許多年才能修復。」「首要工作就是用自由現金流來壓低上升的債務。」

由於小型區域性航空公司的機師短缺通常意味著大幅加薪，成本壓力恐進一步加劇。

為美國航空和聯合航空安排航班的 Mesa Air Group (MESA-US) 上月將機師工資提高了 172%。

幾天前，聯合航空部分持股的區域航空公司 CommutAir 將機師工資提高了 40%。這次加薪是為了回應美國航空 6 月決定將地區航空公司的機師工資提高最多達 87%。

加薪對整個產業都會造成成本效應，迫使競爭對手跟進提供類似的加薪。

隨著區域型航空公司將成本轉嫁給消費者，全國性航空公司也會感到壓力。分析師 Raymond James 估計，支線航空公司對員工加薪，可能會使全國航空公司的非燃料營運成本增加 3.3 個百分點。

且全國性航空公司的機師也在推動大幅增加工資。

美國航空提出的加薪幅度約 17%，並同意到 2024 年提高每日津貼和培訓工資，估計使該公司額外支出超過 20 億美元，但仍然未能得到機師的青睞。

勞動成本是航空業去年最大的營運費用，約占 35%。由於燃料成本上漲，這個數字今年僅小幅下降，預計新增招聘會增加工資成本。

同時，其他成本仍將居高不下。聯航預計 2022 年的燃料費用將比 2019 年高出 90 億美元。

航空公司一直依靠強勁的消費者需求和更高的票價來緩解通膨壓力。

如果消費者需求放緩，投資人不確定航空業者是否仍有相同的定價能力。航空業的金雞母：商務出差，尚未恢復到疫情前水平。

投資諮詢公司 Ingalls & Snyder 資深投資組合策略師格里斯基 (Tim Ghriskey) 表示：「有關誰會搭飛機、多久飛行一次，以及願意支付的價格，都是很大的問題。」

美國航空和聯合航空周三 (7 日) 淡化了需求擔憂，聲稱夏季後的旅遊訂位未見放緩。

美國航空表示，仍有多餘現金可用於償還債務。然而，由於經濟的不確定性，它繼細持有這筆現金。

投資人還希望業者恢復股票回購和發放股利。由於接受美國聯邦新冠疫情救助計劃，航空公司被禁止回購股票。該禁令將於本月到期。

一旦航空公司開始執飛的航班與疫情前一樣多時，預計非燃料成本壓力將會緩解。

大多數航空公司都計劃明年增加運力。但投資管理公司 Westwood Group 投資組合經理人沃爾 (Michael Wall) 警告，這在經濟衰退時可能適得其反，「一旦需求消失，它們的定價能力也將隨風而逝。」