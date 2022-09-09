避免過度依賴中國經濟 傳德國經濟部考慮限制對中投資

路透引述消息人士報導，德國考慮採取一連串措施，降低德國企業對中國業務的興趣，同時減少對中國經濟的依賴。

據了解，可能採行措施包含減少或取消對中國的投資和出口擔保規則、停止在中國宣傳貿易展覽會，或是在當地進行管理人員培訓，德國國營復興信貸銀行 (KfW) 的貸款項目也可能從中國轉移到其他亞洲國家，例如印尼。

除了審查中國在德國的投資項目之外，其中一位知情人士表示，德國經濟部也打算將目標瞄準德國企業在中國的投資。此外，德國政府還打算向世界貿易組織 (WTO) 與七大工業國 (G7) 投訴中國的不公平貿易行為。

針對上述消息，德國經濟部發言人拒絕針對具體措施置評，僅表示正在研究具針對性的計畫，以提高貿易和供應鏈韌性並促進多元化。

德國前總理梅克爾 (Angela Merkel) 主政時積極推動德中經濟友好，使中國在 2016 年成為德國最大貿易夥伴，去年雙邊貿易額更高達 2450 億歐元。

然而，去年 12 月接替梅克爾出任總理的蕭茲 (Olaf Schulz) 簽署聯合執政協議時表示，將把中國視為「系統性競爭對手」，並承諾會減少對中國的戰略依賴，一改梅克爾主政時期以「經貿為優先」的做法。

對於以出口為導向的德國經濟來說，維持與中國的良好貿易關係固然有助於刺激成長，但也引發外界對於過度依賴中國經濟的擔憂。尤其德國汽車業又特別容易受到中國市場影響，舉例來說，福斯汽車約有半數獲利來自中國，德國和歐洲在稀土等關鍵電動車原料供應上，也相當仰賴中國。

近年來，在中國國家主席習近平領導下，中國已有越來越專制的趨勢，德國政商領袖因此大力呼籲促進亞洲貿易多元化，以應對中國日益嚴格的社會和經濟管制。

根據消息人士說法，德國政府正在制定一項國家安全戰略，內容將會提到中國，另一項瞄準中國的具體戰略則定於明年公布。