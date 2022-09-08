〈蘋果新機發表〉鴻海iPhone訂單拿最多 Apple Watch全有份成最大贏家

蘋果發表 iPhone 14 及 Pro 系列共 4 款新機，據悉，鴻海 (2317-TW) 除延續往年，獨家供應 2 款 Pro 系列高階機種外，也拿下 iPhone 14 訂單，4 款新機就供應 3 款，同時也取得新一代 Apple Watch 的 3 種版本訂單。

據了解，鴻海除延續過去幾年，參與 iPhone 14 Pro、PRO MAX 的新產品試產導入量產服務 (NPI)、獨家組裝供應外，也拿下 iPhone 14 的 NPI，在 iPhone 訂單仍取得領先地位。

根據市場推估，此次 iPhone 新機首波備貨量在 8700-9000 萬支上下，約持平去年 iPhone 13 的備貨水準，在消費性電子市況疲弱下，表現相對穩健，也將支撐如鴻海等 iPhone 供應鏈的出貨表現。

而在 Apple Watch 方面，鴻海則拿到新款 SE 的 NPI，同時也有組裝 Apple Watch Series 8，以及 Ultra；不過，知情人士透露，Apple Watch 訂單模式與 iPhone 不同，是看各廠後續良率及交貨狀況。去年鴻海就因為同業良率不佳、出貨不順，客戶找上門扮演救火隊。