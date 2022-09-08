劉坤錫：萬四將成W短底 外資賣超停手要看2指標

台股今 (8) 日上漲 173.37 點、收在 14583.42 點，但週線連三黑，累計本週下跌 89 點。新光投信董事長劉坤錫表示，台股再破底機率很低，「萬四」將形成 W 短底，不過，Fed 未停止升息前，台股回升都只能視為反彈，指數將呈現大箱型整理，預期年底才有機會再戰「萬六」，至於外資賣超何時停手，則要看 2 項指標。

劉坤錫表示，今年影響台股與外資動向最主要的因素是通膨、升息與庫存調整，在高通膨情況下，美國聯準會 (Fed) 明確表態持續升息，未來半年預估美國經濟偏向「L 型」，而台灣景氣循環將與美國連動。

針對中秋後是否持續變盤向上，劉坤錫指出，市場上超過半數預期美國 9 月將升息 3 碼，而從明天起到 9 月 21 日進入聯準會決策前的「緘默期」，前波台股頻頻受到聯準會官員鷹派言論影響而重挫的狀況將獲得喘息，加上後續只剩二碼的空間，也就是不會比 9 月升 3 碼來得重，因此預期台股再破底機率很低，「萬四」將形成 W 短底。

台股秋節前仍由內資當家，外資已連 6 賣、達 712.46 億元，今年以來累計賣超台股超過 1.14 兆元，外資何時歸隊備受矚目，劉坤錫表示，影響外資買賣有 2 大因素，一為 Fed 何時停止升息，其次為電子庫存何時調整告一段落；在 Fed 未停止升息前，台股回升都只能視為反彈。

劉坤錫進一步表示，目前融資減幅已大於台股跌幅，籌碼面是有利反彈，不過上下震盪加劇，選股難度升高，相對看好網通、車用電子、電動車、能源等，目前選個股功力非常重要。