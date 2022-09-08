北富銀積極布局新南向 海外分行上半年獲利成長40%

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行近年積極進行亞太布局，深耕新南向市場，在全球供應鏈重組及疫後復甦等商機帶動下，今 (2022) 年海外分行表現強勁，上半年整體海外分行稅前獲利較去年同期成長達 40%，居民營銀行第二名；澳紐地區授信餘額更較去年同期成長達 51%。

北富銀雪梨辦事處成立一周年，為加深與澳洲企業夥伴的交流，今 (8) 日特別趁中秋佳節在雪梨舉辦了一場別具特色的周年慶活動，北富銀總經理程耀輝表示，澳大利亞是世界第 13 大經濟體，是為數不多享有最高國際 AAA 評級的國家之一，對抗疫情衝擊及良好的經濟復甦能力舉世共睹，近期北富銀在澳紐地區已參與 15 個國際級聯貸案，對澳紐地區投融資授信餘額逾 12 億美元。

程耀輝表示，未來，雪梨辦事處會持續聚焦天然氣、電信、基礎建設、新能源和金融等重點產業的金融需求。

北富銀資深副總劉明藩進一步指出，澳洲綠能產業興盛，是全球屋頂型太陽能裝置比例最高的國家。北富銀長期投入永續金融，自 2018 年起已承作超過 4GW 再生能源專案融資，2020 及 2021 離岸風電專案融資總授信金額更位居台資銀行之冠，若能將北富銀豐富的綠色聯貸經驗及專業規劃能力與在地企業永續需求相互結合，必能讓澳洲綠能產業鏈發展如虎添翼。