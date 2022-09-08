〈美股早盤〉鮑爾談話放鷹 主要指數全面開低

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示將堅定致力於控制通膨，再次透露其鷹派立場，讓投資人擔憂 Fed 可能進一步收緊貨幣政策，美股周四（8 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或 0.5%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌 0.6%。

鮑爾在卡托研究所（Cato Institute）主辦的研討會上表示，Fed 必須對通膨採取直接行動，同時重申先前在傑克森霍爾全球央行年會上的言論：「歷史經驗強烈警告我們不要過早放鬆政策」。

與此同時，貨幣市場投資人加大對歐元區進一步收緊政策的押注，歐洲央行今宣布升息 3 碼（75 個基點）以應對飆升的通膨，同時也暗示在通膨回落至 2% 目標水準前，未來可能進一步升息。

此外，歐洲央行也大幅上調通膨預期預估 2022 年歐元區調和消費者物價指數（CPI）為 8.1%，先前預估 6.8%；預估 2023 年 CPI 為 5.5%，先前預估為 3.5%；預估 2024 年 CPI 為 2.3%，先前預估為 2.1%。

數據方面，美國勞工部公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.2 萬人，較前次修正後的 22.8 萬減少 6,000 人，低於市場預期的 24 萬人，連四周下降，創今年 5 月以來新低，表明儘管經濟前景不確定，但就業市場依然健康。市場預估，健康的就業市場可能增添 Fed 激進升息的信心。

截至台北時間周四（8 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤上漲 4.76%，至每股 25.18 美元

迷因股 GameStop 儘管上季虧損擴大、營收下滑，但盤前股價仍一度漲逾 9%，主因是該公司宣布與加密貨幣交易所 FTX 建立合作關係，提振投資人信心。財報方面，由於觀察 GameStop 的華爾街分析師寥寥無幾，因此無法將該公司業績與市場預估進行比較。

聯合航空 (UAL-US) 早盤上漲 0.44%，至每股 38.77 美元

聯合航空今表示已同意向巴西航空工業公司 (Embraer) 支持的新創公司 Eve Air Mobility (EVEX-US) 採購 200 架電動空中出租車，並且附帶 200 架的選擇權，預估最快在 2026 年交機，此外還向後者投資 1,500 萬美元。聯合航空認為，一旦空中出租車上市並取代汽車出行，這將有助於減少碳排放。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.05%，至每股 283.55 美元

根據中國公布數據顯示，特斯拉 8 月交付逾 7.5 萬輛中國製電動車，雖略低於 6 月的新高紀錄，但較 7 月的近 3 萬輛大幅反彈。中國當局預估，儘管新冠疫情前景仍不明朗，但 9 月汽車銷量將繼續快速成長，同時晶片供應與汽車製造商能力都將提高。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.2 萬，預期 24 萬，前值 22.8 萬

美國上周續領失業金人數報 147.3 萬，預期 143.5 萬，前值 143.7 萬

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理高級美國股票策略師 Nadia Lovell1 表示，目前很清楚的是，Fed 不斷強調在通膨回到 2% 目標之前不會停止升息步伐。

NatWest Markets 分析師 Jan Nevruzi 表示，短期內市場可能會採取觀望態度，雖然 9 月升息 2 碼或 3 碼很重要，但更重要的是通膨是否觸頂，以及 Fed 未來的升息路徑為何。

Securrency 董事會的資本顧問 Ryan Lemand 認為歐洲的經濟狀況令人擔憂，正在發生自 1970 年代石油禁運以來最嚴重的能源危機，歐洲將面臨經濟衰退，還是最嚴重的衰退之一，而且風險資產並未正確反映出這點。