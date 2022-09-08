台灣大獲頒《天下永續公民獎》 七度拿下電信產業第一名

第 16 屆《天下永續公民獎》今 (8) 日舉行頒獎典禮，致力推動永續工作的台灣大哥大 (3045-TW) 勇奪全台大型企業第 8 名，並第七度拿下電信產業第 1 名。今年台灣大在「公司治理」、「環境永續」、「企業承諾」「社會參與」等四大評比構面皆拿下優異成績，更是 16 年來第 15 度獲選全國大型企業前 10 名，代表台灣大哥大推動 ESG 的決心與成果備受外界肯定。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大積極投入永續發展、推動 ESG 的腳步從未停歇，不僅是台灣第一家加入國際再生能源倡議組織 RE100 的電信業者、承諾全公司 2040 年百分之百使用再生能源，更將 2022 年訂為 Net Zero 淨零元年，正式通過 2050 年達成淨零排放目標。為了進一步帶動產業重整與發展、發揮珍貴頻譜資源整合效益、提升行動通訊基礎建設成效、促進節能減碳，台灣大致力推動與台灣之星合併案，如獲得主管機關同意順利合併，將可減少 1 套 3G 網路之重複維運和數千個重複布建之 4G 基地台站點，替台灣節電、減碳盡一份力，為產業發展與環境永續發揮正向的影響力。

代表台灣大哥大出席領獎的林之晨總經理，特別針對台灣綠電供給狀況提出建議，他表示根據統計，目前加入 RE100 的台灣企業綠電需求量約為 300 億度，加計未來幾年可能要加入 RE100 的企業後，每年的綠電需求大約是 1,000 億度，但目前台電一年的綠電發電量約為 100 多億度、民間的綠電發電量約為 30 億度，這兩個綠電供應每年增加都不到 10 億度，整體綠電供不應求。所以最重要的是共同促進綠電廠的興建，增加綠電供給量。林總的呼籲也立刻在現場獲得經濟部次長曾文生正面回應，表示政府也注意到這個問題，期待未來一年會增加 80 億度綠電，讓企業採購。

在今年的評比中，台灣大哥大「公司治理」成績深受肯定，台灣大董事會成員組成多元，不僅延攬國際電信專業人士擔任獨立董事，獨立董事席次占比過半更創電信業先例，獲評審一致肯定，獲得第 4 名的佳績。此外，台灣大連續 8 年於公司治理評鑑中獲選前 5%，並於今年在國際權威性財經媒體《Institutional Investor 機構投資人》公布的「2022 年度亞洲最佳管理團隊」評選結果中，獲得亞洲區（不含中國）電信業總分排名高居第一，並榮登「最受尊崇企業」(Most Honored Company) 之列，總經理林之晨更獲選「最佳執行長」第一名的殊榮。

台灣大哥大視員工為永續成長夥伴，今年在「企業承諾」面向也獲評審給予「完善疫情支持、支持同仁育兒照顧」的評語，取得第 6 名的肯定。台灣大除了在疫情期間率先推動居家辦公守護員工健康，更持續推動 Hybrid 型組織，每月給予員工 10 日居家上班彈性，兼顧工作與家庭的平衡；同時提供優於法令的一條龍完整育兒福利，女性員工整個孕期及生產後有薪給假高達 77 天，今年每胎生育津貼更由 3 千元大幅提高至 6 萬元，員工育有 6 歲以下子女每年再領 1 萬元育兒津貼，最高共可享 12 萬元福利金，此外，亦提供「育兒信貸方案」，以優惠利率降低員工的育兒負擔。去年台灣大出生新生兒共 187 人，公司粗出生率為 32.08，遠高於全台粗出生率 6.55。

在人才招募與培育上，台灣大今年宣布起薪調整增幅超過 7%，提供優渥、具競爭力的薪資吸引年輕人才加入，並以人員對事物充滿熱忱、具備快速學習能力並付諸行動的「學力」，作為衡量人才的重要標準，以多元的線上與實體課程打造同仁的「遠見力」、「轉型力」、「科技力」、「數據力」、「洞察力」、「創新力」等六大學力，去年全體同仁平均學習時數高達 62.5 小時，同時積極鼓勵同仁在職進修、制訂人才培訓方案，並透過 AppWorks School 培育新創人才，提供 20 周全薪學習機會，協助員工開啟更廣泛的職涯發展。

在「社會參與」面向，台灣大持續結合企業科技核心，以「用科技擁抱愛」為主軸，發展超過 20 項社會參與專案，內容涵蓋社區關懷、科技公益、科技共融，以及社會急難應變等多元面向服務。去年疫情期間率先啟動「一人一平板 停課不停學」募捐活動，與 7 家 NPO 為弱勢學生發起 2 波平板募集，讓偏鄉學童有設備可以參與遠端教學。台灣大除了認捐 200 台全新平板，也透過自行開發維運的「微樂志工」公益媒合平台，邀民眾一鍵快速認捐，2 個月總計捐助並出貨 2,257 台平板。此外，台灣大更透過「Bilingual Online 百齡果」在線遠距志工英語陪讀計畫，投入 20 位志工線上陪讀，教學陪讀時數超過 960 小時，讓弱勢孩子有更多數位學習的機會，藉科技力量翻轉人生。

「環境永續」是台灣大哥大特別重視的面向，除了積極回應聯合國永續發展目標 (SDGs)，2021 年在 ESG 發展上更明確訂立 52 項 KPI，於 14 項環境永續指標中共有 13 項達標，共省下 1,054.7 萬度電。不僅如此，台灣大從 2021 年底即啟動 Net Zero 規劃，具體規劃自建再生能源電廠比例佔 7 成，並於 2040 年達成 RE100、100% 使用再生能源的目標，同時設定階段措施以達成 2050 淨零排放的承諾，獲評審「減廢成效佳，減碳企圖心強，2050 淨零排放階段目標與路徑具體」的正面評價。截至 2021 年，台灣大已取得 12.46 MW 綠電容量並發電，今年底前估計將再完成 3.5MW 太陽能光電系統的轉供，預計使用再生能源將達 2,495 萬度，為地球減碳近 12,524 公噸，替台灣節能減碳帶來正向影響。