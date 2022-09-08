國銀前7月稅前獲利破紀錄 放款大增1.97兆元為成長主力

金管會今 (8) 日公布，截至 7 月底，國銀稅前獲利達 2266.8 億元，創同期獲利新高紀錄，其中，放款業務大舉挹注獲利，前 7 月放款餘額衝上 35.64 兆元，較上月底增加 2256 億元，前 7 月累計增加放款近 1.97 兆元，創史上同期增貸金額新高。

銀行局副局長林志吉表示，國銀增貸大增主要是周轉金、購置不動產兩種貸款為最大宗，前 7 月分別增逾 1.11 兆元、7411 億元。

截至 7 月底止，本國銀行放款總餘額為 35 兆 6404 億元，單月增貸 2256 億元；逾期放款金額為 567.2 億元，較上月底增加 4.03 億元；逾期放款比率為 0.16%，與上月相同，較去年同期減少 0.05 個百分點。備抵呆帳覆蓋率為 839.71%，較上月底 829.74% 略為增加 9.97 個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

國銀放款增加，前 7 月累計增加放款近 1.97 兆元，林志吉表示，前 7 月放款增加中，周轉金占 57%，購置不動產貸款占 38%，是放款成長的兩大主力。

若以個別銀行來看，前 7 月放款增加前三名銀行，分別是：中信銀增加 3097 億元、第一銀行增加 1923 億元、國泰世華銀增加 1586 億元。

而國銀存款部分，前 7 月存款餘額正式突破 50 兆元大關、達 50 兆 3886 億元，主要是 7 月有大量現金股利入帳所帶動。

國銀前 7 月累計稅前獲利達 2266.8 億元，創同期獲利新高紀錄，年成長 7.9%。不過值得留意的是，銀行獲利亮眼，主要來自國內總分行貢獻 1595 億元，占獲利 70.4%。

反而以往貢獻獲利 2~3 成以上的國際金融業務分行 (OBU)，今年前 7 月稅前只賺 435 億元，較去年同期衰退 20.5%，主要是國銀投資海外債券，列帳在 OBU，今年債券殖利率大反彈，銀行投資債券評價損失即帳列 OBU，造成獲利下降。