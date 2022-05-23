台灣大看好三大應用 電信商將扮演舉足輕重角色

台灣大 (3045-TW) 今 (23) 日發布營業報告書，董事長蔡明忠表示，物聯網、穿戴裝置、元宇宙等應用將趨於成熟，促使高速連網與低延遲等需求與日俱增，電信商將扮演舉足輕重的角色，此外，併購台灣之星除了取得 5G 頻譜優勢，同時兼顧環境效益。

展望未來，蔡明忠提到，疫情加速新生活型態建立，線上教育、數位影音、遠距工作與醫療逐漸茁壯，伴隨 5G 技術發展，為虛擬生活增添更多想像，預期物聯網、穿戴裝置、元宇宙等應用於未來幾年趨於成熟。

台灣大也未放慢轉型的腳步，在電信結合電子商務的穩固基礎下，秉持以人為本與創新的精神，持續投資相關新創產業，藉此掌握市場先機，發展新的事業成長曲線，同時朝節能減碳的目標邁進。

併購台灣之星方面，台灣大指出，去年最後一個工作日，與台灣之星完成合併契約簽署，待主管機關核准後，將使 5G 頻譜與行動通訊基礎建設發揮更高效益，朝向節能減碳永續發展目標再邁進一大 步，預計合併台灣之星後，台灣大行動用戶將達 980 萬用戶，創造規模經濟同時，每用戶分配的 3.5GHz 頻段頻寬為業界最高。

蔡明忠指出，5G 開台已邁入第二年，台灣大在 5G 網路建設上首先完成快速佈建，去年攜手聯發科 (2454-TW) 與諾基亞首次結合 700MHz+3.5GHz 頻段，完成 SA 5G 載波聚合測試，有效提升 5G 室內涵蓋，朝「真 5G」網路服務跨出一大步。

另一方面，持續應用深度強化學習來建立網路切片資源管理最佳化模型、使用基地站台與接收機之間路徑剖面建立模型，來估測都會區路徑傳播損失，強化 5G 網路品質與效益。

此外，在影音與智慧家庭服務也研發多種應用，如提供多視角球賽直播 、整合 Google 智慧音箱提供影音服務與撥打電話功能、M + 以雙向視訊專利技術實現「 投保零接觸」等。

針對個資外洩疑慮部分，台灣大提供安全通信平台，讓通話雙方利用虛擬代表號，便能完成語音和簡訊雙向通訊，解決個資外洩問題 。