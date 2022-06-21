台灣大打造區域科技電信集團 擴大招募新創投資等人才

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (21) 日表示，未來三年台灣大將加速往區域級科技電信集團目標邁進，並將擴大招募 9 大領域人才，包括新創投資、企業發展、數據科學等。

林之晨透過臉書指出，當初進入台灣大時提出的 Carrier + Startups 策略，經過三年全力推動，飛輪已開始高速運轉。接下來三年，Taiwan Mobile 會加速往區域級科技電信集團目標大步邁進。

林之晨進一步表示，台灣大將大力招募新創投資、企業發展、資訊工程、數據科學、資料安全、行銷、社群、業務代表、客服代表等職位。

事實上，台灣大近年積極投資新創產業，包括 2020 年投資 91 APP、2021 年以新台幣 5.6 億元參與越南最大電商 TIKI 集團 E 輪融資、今年初更投資本土最大 Podcast 託管平台 SoundOn 聲浪，成為 SoundOn 第二大投資人。

此外，台灣大看準企業轉上雲端已成趨勢，近期更擴大投資 CloudMile 萬里雲，持股比達 18%，預期雙方深度合作下，結合電信服務與雲端產品優勢，提供企業用戶雲地整合的應用解決方案，打造 5G 雲端應用等高附加價值服務。

林之晨認為，台灣大整體營運擺脫長期衰退、重回成長之路，雖然未來一年營收成長速度將放緩、不會再以 10% 成長，但仍希望明年台灣大成為營運規模最大的電信集團；2025 年挑戰國內金融、製造業以外，營運規模最大的消費科技集團。