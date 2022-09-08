分期租賃業務成長動能強 和潤、裕融8月營收同創新高

分期租賃業者和潤企業 (6592-TW) 和裕融 (9941-TW) 今 (8) 日陸續公告 8 月合併營收，同創單月新高紀錄，和潤為 19.77 億元，月增 0.48%、年增 30.66%，裕融為 32.01 億元，月增 3.47%、年增 17.15%。

裕融前 8 月合併營收 236.4 億元，年增 12.73%。和潤前 8 月合併營收達 145.92 億元，年增 29.14%，超越去年前 10 月營收規模。

和潤總經理林彥良表示，8 月合併營收續創高，主要是客戶持續增加，帶動利息收入，儘管全年台灣新車市場預估銷量從 46 萬輛下修至 43 萬輛，但新車分期業務占比已降至 30% 以下，影響有限，反觀高毛利中古車分期業務占比已來到 40% 以上，其他非汽車領域分期付款業務如機車、設備業務等占比也逐年提升。

轉投資方面，和潤旗下和雲行動服務 (iRent) 因進入暑假尾聲，租車出遊人次上升，也挹注營收，而和勁企業則因商用車保有客戶續增，每月營收增長。

對於中國子公司和運國際租賃，和潤說明，雖有疫情影響部分城市移動限制，但整體營收仍穩健，將持續監控當地疫情變化，謹慎應對。

裕融則表示，在央行升息壓力下，透過籌資工具配置、增加長天期固定資金部位，有效降低潛在的利率風險，並提升承作利率和調整產品收益性，減緩利息增加影響。

展望後市，裕融強調，將保持海內外轉投資公司高度運作彈性與效率，在國內透過新鑫公司發展綠能事業，海外則針對二手車業務、醫療設備等做重點開發。