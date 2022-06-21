嚴陳莉蓮：裕融加快布局綠電能源領域 創造獲利新動能

裕融 (9941-TW) 今 (21) 日召開股東常會，裕融董事長嚴陳莉蓮指出，在去年獲利創高後，今年儘管面臨升息和通膨的壓力，但海內外事業保持高度運作彈性和效率，並將加快在綠電能源領域布局，有助創造新成長與獲利機會。

嚴陳莉蓮表示，現階段在全球政經局勢不斷變動的情況下，首要追求資產品質穩健，在疫情獲得控制時，則將致力擴展業務多元性和收益性，並以維持良好流動性為主要任務，穩健且積極的發展汽車金融與水平相關業務。

嚴陳莉蓮強調，經營團隊持續透過數位轉型、產品結構調整等策略，來確保獲利的穩定增長，同時，加快在綠電能源領域布局。

裕融國內企業金融布局上，有新鑫公司商用車分期市占率維持第一，機器設備與營建機具近年需求也攀升明顯，企業資融業務步入軌道，而裕富數位資融於消費金融方面，穩居機車市場龍頭。

展望未來，基於中長期業務發展計畫，並滿足未來至少 5 年業務成長資金需求，裕融已於 5 月董事會決議現金增資發行普通股新股 5 仟萬股，每股面額 10 元，用作充實營運資金、償還借款並強化財務結構，維持良好的信用評等。

裕融認為，國內整體投資環境和經濟仍具一定動能，將持續進行人才招募、數位轉型工作推動，拓展新產品與業務機會。