搶開學繳費商機 銀行競推信用卡分期零利率搶客

開學在即，銀行競相推出刷卡繳學費方案，主要以分期零利率為主，部分銀行還加碼推出抽獎等促刷活動，爭取卡友青睞。’

比較各銀行刷卡繳學費方案，大多主打分期零利率，包括兆豐銀行不限卡別、不論金額均可享有 3、6、12 期 0 利率；第一銀行則是單筆刷滿 3000 元，完成登錄後可選擇 3 期或 6 期 0 利率。

永豐銀單筆滿 2000 元可享 3 期 0 利率、國泰世華銀行則是單筆滿 3000 元最高可選擇分期 6 期 0 利率、滿 30000 元則可享有 12 期分期 0 利率；安泰銀則是單筆滿 3000 元可享最高 12 期 0 利率。

除了分期零利率基本配備外，有銀行還與特定通路合作，例如一銀再加碼「台灣 Pay 買 3C 贈刷卡金」活動，卡友在 9 月期間到全國電子、燦坤、大同 3C 以台灣 Pay 信用卡消費，單筆滿 10000 元，可享 100 元回饋，或是於指定 3C 家電刷卡分期滿額，最高也有回饋 2000 元刷卡金。

此外，為鼓勵民眾線上繳納學雜費，一銀表示，即日起到 11 月 30 日止，透過「i 繳費」平台刷一銀卡繳學雜費，有機會抽中「Toyota RAV4 2.0 豪華版汽車」，繳 1 筆成功，即有 1 次抽獎機會，繳 2 筆有 2 次，以此類推。