英國新首相宣布對能源帳單設定上限 以抗衡生活成本危機

英國首相特拉斯 (Liz Truss) 周四 (8 日) 宣布一項全面的紓困方案，以幫助英國人應對飆升的能源帳單並吸引對能源業的投資。

特拉斯公布一項「新能源價格保證，讓人們對能源帳單更具確定性」。

在她剛接任領導職務後的第一個重大政策中，特拉斯宣布，典型家庭「未來 2 年每年能源帳單將不超過 2500 英鎊（2,880 美元）」。首相表示，這將讓普通家庭「每年省下 1000 英鎊」。

該政策將從 10 月 1 日開始實施。

在接下來的 6 個月中，企業也將獲得同等的擔保。她表示，屆時將對酒店等弱勢產業提供進一步支持。

首相還建議企業應該尋找提高能源效率的方法，並尋求自己生產能源。

一籃子計畫的全部費用將在本月稍後由財政大臣夸爾藤 (Kwasi Kwarteng) 制訂。

在宣布之前，人們對該法案的資金來源提出質疑，人們猜測該法案是否最終由納稅人買單。

在宣布之前，英國人的能源帳單將自 10 月 1 日起由每年 1971 英鎊達到每年 3549 英鎊。根據諮詢公司 Cornwall Insight 的預測，該上限預計將在 2023 年第 1 季攀升至 4649.72 英鎊，然後在第 2 季升至 5,341.08 英鎊。

英國監管機構 Ofgem 設定的能源價格上限從本質上限制了供應商可以收取的關稅，但由於批發價格上漲，這個上限最近也同步飆升，也同步推高英國人的帳單。

特拉斯還宣布暫停綠色徵稅。

特拉斯之前選擇里斯莫格 (Jacob Rees-Mogg) 作為她的新任商業、能源和工業戰略顧問。他之前曾被人引述說過水力裂解是個「有趣的機會」。

在推出這項紓困方案的同時，英國有超過 18 萬人宣誓在 10 月 1 日停止支付他們的能源帳單，以抗議提高能源上限。

「不付錢」(Don’t Pay) 運動組織者福特 (Lewis Ford) 在接受採訪時表示，如果實施的措施沒有將成本降低到遠低於當前價格上限，該運動將繼續進行。

他說，「我們呼籲採用 2021 年水平。因為很多人將完全負擔不起。」

2021 年 10 月的能源價格上限為每年 1277 英鎊。據預測，如果沒有財政支持，今年冬天英國將有 1200 萬戶家庭、占比約 42%，處於「燃料匱困」狀態。燃料匱乏被定義為無法為家庭提供足夠的供暖。