【袁志峰專欄】恒指超賣，建議買入

今日推介 - 中國平安 (2318), 上日收市 $45.60

1) 股市前景

周三港股繼續下跌，恒指收市再創近 6 個月新低，南向資金維持淨買入，主要吸納騰訊 (700) 和比亞迪(1211)。上証指數做好，連升 4 日。恒指已連跌 5 日，累挫 4.6%，9 天相對強弱指數跌至 29，呈技術超賣。港股主板平均市盈率跌至 9.73 倍，為 2016 年首季以来新低，對長線投資者具吸引力。

今天推介是中國平安 (2318) — (1) 中期業績勝預期，今年上半年盈利達 620.7 億元 (人民 • 下同)，同比增長 4%，主要受銀行業務推動。派中期息 0.92 元，按年增長 4.5%。(2) 績後股價表現良好，至今跑贏大市，技術走勢好轉。(3) 目前內含價值倍數或市盈率皆處於歷史較低水平，估值對長線投資者具吸引力。建議買入，目標價 50.0 元，止損價 43.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 287 點，早盤低位窄幅震盪，午後最多曾跌 384 點至 18819 點，再創近 6 個月低位，尾市反彈，收報 19044 點，跌 158 點或 0.8%，成交額按日增 5% 至 861 億元，8 月份日均成交額 922 億元。港股通南向資金淨買入 8 億元，騰訊 (700)、比亞迪(1211) 及中海油 (883) 錄得 3.8、3.7 及 1.9 億元淨買入，快手 (1024) 及藥明生物 (2269) 錄得 4.1 及 1.3 億元淨賣出。9 月以來累積淨買入 69 億元，8 月淨買入 84 億元。

藍籌股 18 升 51 跌 4 持平。中國宏橋 (1378)、中國海外發展(688) 及石藥集團 (1093) 升逾 1%，為升幅最大藍籌。海底撈 (6862) 及百度 (9888) 跌逾 4% 及 3%，為表現最差藍籌。百威亞太 (1876) 及銀河娛樂 (27) 跌逾 2%。滙豐 (5) 及九龍倉置業 (1997) 跌 2%。友邦保險 (1299)、中海油(883)、藥明生物(2269) 及吉利汽車 (175) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.3%，收報 4014 點，成份股 4 升 25 跌 1 持平。大型科技股全線下跌，快手 (1024) 及快手 (1024) 跌 4%，京東 (9618)、網易(9999) 及小米 (1810) 跌逾 1%。明源雲 (909) 及萬國數據 (9698) 跌逾 8% 及 5%，為跌幅最大成份股。金蝶國際 (268) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌 4%。小鵬汽車 (9860) 及閱文集團 (772) 跌逾 3% 及 2%。比亞迪電子 (285) 漲逾 7%，為表現最佳成份股。其次是瑞聲科技 (2018) 升近 2%。

板塊方面，軟件、教育及餐飲股跑輸大市，跌幅居前。新東方在線 (1797) 跌近 10%，新東方 (9901) 及希望教育 (1765) 跌逾 3% 及 4%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌逾 4% 及 2%。電力設備股逆市上升。哈爾濱電氣 (1133) 升近 15%，上海電氣 (2727) 及東方電氣 (1072) 升近 5% 及 2%。

周三上証指數低開 0.4%，早盤做好，最多曾倒升 0.3%，午後窄幅震盪，收報 3246.29 點，升 0.1%。深証成指升 0.4%，科創 50 指數升 1.3%。滬深兩市總成交約 8700 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向交易淨賣出 34 億元，為連續 5 日淨賣出，9 月以來累積淨賣出 195 億元，8 月淨買入 127 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 8 月以美元計，出口及進口增速均遜預期。中國海關總署公布，以美元計，8 月中國進出口總值 5504.5 億元，增長 4.1%。其中，出口增長 7.1%，遠低於預期增長 13%；進口增長 0.3%，亦低於預期增長 1.1%；貿易順差 793.9 億元，擴大 34.1%。(信報)

中國央行公布，8 月末中國外滙儲備為 3.055 萬億美元，較 7 月末的 3.104 萬億美元，減少 491.9 億美元。(信報)

香港金管局公布，8 月底的官方外滙儲備資產為 4318 億美元，較 7 月減少 100 億美元，相當於香港流通貨幣 5 倍多，或港元貨幣供應 M3 約 41%。(信報)

4) 個股訊息

蔚來汽車 (9866) 公布截至 6 月底止半年度業績，股東應佔虧損 45.7 億元(人民幣．下同)，2021 年同期虧損 55.34 億元。期內，蔚來收入總額 202.03 億元，按年升 23.0%。蔚來預計，第三季車輛交付量為 3.1 萬輛至 3.3 萬輛，按年增長約 26.8% 至 35%；收入總額料為 128.45 億元至 135.98 億元，按年增長約 31% 至 38.7%。(信報)

東亞銀行 (23) 宣布，在完成出售藍十字全數股權及寶康醫療 80% 股權予友邦 (1299) 的事項後，董事會批准宣派特別股息每股 0.48 元。(信報)

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