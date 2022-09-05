彭博：蘋果將推三款XR設備 Reality Pro明年亮相

蘋果 (AAPL-US) 推出 AR/VR 設備傳言逐漸成為市場共識，彭博 (Bloomberg) 蘋果專欄記者 Mark Gurman 表示，蘋果將推出三款 AR/VR 設備，旗艦款 Reality Pro 有望在明年問世，叫陣 Meta 即將推出的 Quest Pro。

Gurman 表示，蘋果正在開發三款 AR/VR 設備，代碼分別是「N301」、「N421」和「N602」，其中 N301 將是 Apple Reality Pro，將成目前市場效能最好、最貴的 AR/VR 設備。

N602 將是第二代產品，與 iPhone 銷售策略相同，蘋果 AR/VR 設備將區分為高階及一般機款；而 N421 將是輕量化 AR/VR 產品，類似 Apple Glass 智慧眼鏡的設計，不過預計要 2025 年之後才會推出。

Gurman 認為，蘋果註冊的 Reality Processor 商標則將是 AR/VR 設備的專用晶片，預計 AR/VR 設備將使用 M2 晶片。市場預期，Apple Reality Pro 將搭載兩個 4K OLED 面板，16GB DRAM、13-15 個鏡頭，以及眼球追蹤和手勢感測，預計售價達 3000 美元。

另外，Gurman 指出，設備專用系統則將稱為 RealityOS，提供軟體開發商為 iPhone 製作 AR 軟體的系統。AR/VR 設備預計將納入 Maps、FaceTime 等軟體，以及遊戲、電影等媒體內容，甚至有健康相關的功能。

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