在更新iOS隱私設定後 蘋果打破谷歌臉書線上廣告獨霸局面

谷歌 (GOOGL-US) 與臉書 (META-US) 的線上廣告雙寡頭獨占局面可能正在分崩離析。根據 Appsumer 周二 (6 日) 發布的一項研究，蘋果 (AAPL-US) 的數位廣告浪潮越來越猛，而谷歌和臉書似乎正在失去動力。

這項研究是根據針對 100 多家不同消費者軟體的線上廣告預算進行分析，結果發現，蘋果的廣告業務受益於該公司 2021 年的重大 iOS 隱私更新，這使得臉書等公司更難追踪用戶網路使用。

蘋果的搜索廣告讓人們可以在 iPhone 製造商的 App Store 上做廣告。Appsumer 表示，第 2 季的廣告商採用率較去年同期增加近 4 個百分點，達到 94.8%，而臉書的採用率下降了 3 個百分點，達到 82.8%。谷歌的比率下降 2 個百分點至 94.8%。

根據 InMobi 旗下的 Appsumer 的說法，蘋果已經「加入臉書和谷歌的雙頭壟斷地位，登上廣告商採用率的榜首」。

Appsumer 總監萊斯 (Shumel Lais) 將蘋果的地位提高，歸因於願意支付大筆資金來增加下載量的軟體開發者數量的增加。與此同時，蘋果的 App Tracking Transparency (ATT) 更新限制了臉書等依賴廣告的軟體可用於幫助品牌推展線上廣告活動的數據量。

萊斯說，「其中一件非常有趣的事情是，在更廣泛的網絡上進行的 ATT 測量限制對蘋果來說並不存在。」「所以你可以說蘋果在 iOS 上的其他通路中具有更高的知名度或優勢。」

蘋果在針對開發者的線上廣告中的崛起，反映出亞馬遜 (AMZN-US) 在電子商務中的地位，因為零售商花費更多錢在依賴客戶的網站上推廣它們的產品。

就軟體開發者在線上廣告上的整體支出、或稱錢包比率而論，谷歌仍以 34% 的比率位居榜首。臉書以 28% 居次，蘋果以 15% 緊隨其後。亞馬遜未被列入，因為它不是開發者的平台。

在低端市場，TikTok 超越也深受 ATT 所苦的 Snap (SNAP-US)。Appsumer 表示，TikTok 擁有 3% 的市占率，而 Snap 則為 2%。

雖然超過 Snap，但 TikTok 在第 2 季的採用率卻下降近 7 個百分點。萊斯表示，軟體開發者仍在試圖弄清楚哪些廣告在短影音服務上效果很好，「品牌方可能仍在調整以使 TikTok 適用於每個垂直領域。」

不過這些數字對臉書來說並不全是壞事。萊斯表示，第 4 季其錢包比率增加 4 個百分點至 28%，代表這家社交媒體正在出現一些「復甦跡象」。臉書母公司 Meta 在 7 月公布第 2 季營收降幅超出預期，並表示第 3 季銷售額將較去年同期再次下降。

萊斯表示，臉書主要受益於廣告的隨機性，而谷歌和蘋果則根據搜索詞投放廣告。

他說，「臉書仍然具有非常獨特的屬性，人們對它的心態是處於一種發現模式，所以那裡仍然有機會。」