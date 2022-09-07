鉅亨美股雷達：投資人關注經濟褐皮書 蘋果將舉行發表會

美股重要看點：

投資人關注 Fed 將發布的經濟褐皮書。蘋果秋季發表會將登場。美國 10 年期公債殖利率來到 3.328%。美股期貨週三 (7 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.06%，標普 500 期貨跌 0.10%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。

投資人正在關注 Fed 周三發布的褐皮書，這是一項針對 12 家地區 Fed 數據對經濟狀況進行的定期調查。其結果被聯邦公開市場委員會 (FOMC) 用作其政策決策的一部分。

美國聯準會 (Fed) 新任監管負責人巴爾 (Michael Barr) 將說明他監督華爾街銀行和審查監管的方案；這將是他自 7 月加入 Fed 以來的首次公開講話。

美股近期因聯準會 (Fed) 主席鮑爾等官員一波波的鷹派談話走低，但曾抨擊 Fed 對通膨不夠強硬的避險基金大亨艾克曼 (Bill Ackman) 認為，鮑爾堅定升息能讓大家害怕的通膨盡快回落，等到大家認定打贏抗通膨之戰，美股可望反彈。

艾克曼預期，只要 Fed 打贏這場抗通膨戰役，美股將反彈，「只要人們明白 Fed 不必繼續升息，而且很快就會開始降息... 將是市場的買進訊號。」

不過，美國機構債券管理巨頭貝萊德 (BlackRock) (BLK-US) 週二 (6 日) 指出，聯準會最終會對其緊縮政策帶來的經濟影響感到驚嚇，這對股市來說不是個好消息。

分析師寫道：「就目前而言，聯準會似乎不打算處理通膨與經濟增長之間的劇烈差距，這是一件大事。我們認為要讓通膨回到聯準會的目標水平，就意味要用衰退打壓需求，這對短期內的風險資產來說是個壞消息！」

蘋果發表會即將舉行，市場預期將發布全新 iPhone 14 系列、Apple Watch Sereis 8、Apple Watch SE，Apple Watch Pro，有可能推出 AirPods Pro 2。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月貿易收支 (億美元)，預估 - 705，前值 - 796

重要個股動態：

中國電動汽車製造商蔚來 (NIO-US) 第 2 季虧損 4.098 億美元，遠高於第 1 季，即使交車數超過財測。

CEO 李斌周三在財報聲明中表示，2022 年下半年是公司的「關鍵時期」。蔚來的新款 SUV ET7 上個月全速交車，新款 ET5 轎車的生產可望在 9 月底開始。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，鑒於近期經濟環境挑戰以及多年來公司招聘速度過快，他希望將公司效率提升 20%，而達標方式可能包括裁員。

Pichai 在一場會議上表示，公司越了解總體經濟情況，就越感到不確定性。廣告支出、消費者支出都與總體經濟相關。他認為總經因素超出他能夠控制的範圍，在員工人數激增後，公司營收已開始放緩。

「作為一家公司，我們希望可以確保，當擁有比以前更少的資源時，能優先考慮所有正確事項，且所有員工都能很有效率。」Pichai 說道。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

巴西當局周二 (6 日) 以產品不完整為由，下令禁止蘋果在當地販售沒付充電器的 iPhone，同時開出 238 萬美元的罰單，蘋果 (AAPL-US) 稍晚反駁，稱此舉旨在保護環境，將對當局的命令提出上訴。

蘋果周二發布聲明稱：「我們所做的每一件事情都考慮到對人類和地球的影響，我們充電器當中的鋅和塑膠使用量最大，停止隨附的決定有助於減少超過 200 萬噸的碳排放量，相當於每年減少 50 萬輛汽車。」