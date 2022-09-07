〈楊金龍談話〉央行雙向調節匯市 並未阻升不阻貶

新台幣今 (7) 日再度重挫多達 1.82 角，收在 30.928 元，持續朝 31 元整數大關靠攏，對於近期匯市變化，台灣央行總裁楊金龍今 (7) 日在工商協進會談話時提到，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，而央行採雙向調節匯市原則，並未「阻升不阻貶」。

新台幣今日盤中連破 30.8、30.9 兩道關卡，最低一度來到 30.942 元，崩跌多達 1.96 角，終場兌一美元收在 30.928 元。

楊金龍強調，一旦遇到新台幣匯率過度波動或失序變動時，央行均會視情勢進行雙向調節，不會刻意壓低匯率。

楊金龍舉例，2020 年聯準會推出大規模量化寬鬆 (QE)，資金湧入國內，當時央行為淨買匯，而今年以來因聯準會大幅升息並執行縮表 (QT)，外資資金流出，央行則為淨賣匯，顯示央行外的匯操作為雙向調節，並未阻升不阻貶。

楊金龍進一步說明，長期來看新台幣對美元匯率走升，自 1998 年中低點約 35，升值至 2021 年底約 27.7，升幅約 26%；就新台幣對一籃通貨的名目有效匯率指數 (NEER) 而言，去年 12 月相對於 2010 年已上升 25.77%，遠高於韓元 10.42% 和日圓 - 16.76%。

楊金龍強調，央行目標之一是維護對內和對外幣值穩定，新台幣對美元匯率波動度小於主要貨幣，具反通膨和反景氣循環功能，有助經濟金融穩定。