谷歌員工向公司遞交請願書 要求調整墮胎政策

谷歌母公司 Alphabet Inc (GOOGL-US) 的 650 多名員工要求該公司也向承包商提供墮胎福利，暫停向反墮胎政客捐款，並更加保護用戶免受與墮胎相關的虛假訊息和警方要求的影響。

這些員工向公司發送請願書。自 6 月最高法院裁決促使 50 個州中有半數以上對墮胎和生殖保健實施新限制後，這個議題反映出美國各地的擔憂。

谷歌拒絕對 Alphabet 員工工會組織的請願書發表評論。

包括谷歌在內的許多公司都制訂政策來幫助員工尋求墮胎。Alphabet 員工表示，臨時員工和承包商也應該獲得這些福利，例如報銷前往墮胎仍然合法的州的交通費用。

Alphabet 醫療保健子公司 Verily 的技術項目經理、請願書聯合負責人比蒂 (Alejandra Beatty) 估計，有成千上萬員工生活在限制墮胎的州。

Alphabet 在全球擁有超過 17.4 萬名員工，該公司表示，雖然它制訂了一些標準，但它不能完全主導外部供應商的政策。

此外，請願書稱 Alphabet 不應將政治捐款直接用於競選限制墮胎機會的團體和候選人；它之前至少曾暫停過一次。在 2021 年 1 月 6 日美國國會大廈遭到襲擊後，谷歌表示將暫停向投票反對證明拜登總統贏得選舉的共和黨人捐款。

請願者寫道，用戶在谷歌上搜索墮胎「絕不能被保存、移交給執法部門或被視為犯罪」。

谷歌表示將繼續對抗警方過多的用戶訊息要求。

這些員工還回應了墮胎倡導者的要求，他們多年來一直表示谷歌應該刪除危機懷孕中心的搜索結果，這些中心試圖勸阻人們不要墮胎。谷歌表示，它會刪除報告的誤導性結果。

比蒂說，Alphabet 應該考慮像新冠疫情一樣，將保護生殖權利視為一場生存之戰，並召集一個工作組來監督產品變化，「我們正在尋求全面的回應。」