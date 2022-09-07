陽明、萬海跌回去年海運股起漲點 長榮減資後行情受矚

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 由於將進行現金減資 6 成，今 (7) 日起暫停交易，但停牌第一日，萬海 (2615-TW) 和陽明 (2609-TW) 持續走弱，已跌至去年 5 月中旬海運股的起漲點，外界關注，後續長榮恢復交易後能否走出一波新股掛牌行情，或是跟進其他航運業者補跌。

長榮今日起至 9 月 16 日暫停交易，19 日新股掛牌恢復交易，減資後參考價 187 元，投信趕在昨日敲進多達 6732 張，創去年 6 月下旬以來單日買超最大量，頗有押寶新股掛牌行情意味。

不僅如此，被網友稱為最懂海的男人的台驊 (2636-TW) 董事長顏益財顯然也看好長榮減資後行情，於 4 月 25 日至 9 月 6 日期間買進 2500 張長榮股票，每股均價 127.57 元，交易總額近 3.19 億元，累計對長榮持股已達 4000 張，持股比例 0.08%。

台驊對此說明，主要是看好買進長榮進行長投，未來 1-2 年獲利機率仍高，且除了是財務性投資也有策略經營考量。

然而，海運市況不佳已是顯見事實，SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數) 已連 12 周下跌，創去年 4 月中旬以來新低，其中，美西線運價上周更是暴跌逾 20%。

有外資提到，明後年海運業走下行循環無可避免，將不再出現爆發性獲利成長，是時候該面對現實，而內資同樣出具報告示警，不排除明年 5 月海運業者的美國線長約換約，會出現跳水價。

因此，也可看到，散戶此次參與長榮現金減資的意願不高，自 8 月 24 日以來，融資張數連 10 減，合計減少 16699 張。

由於散戶參與意願低，且內外資連袂唱衰海運後市，長榮今日雖停牌，陽明、萬萬海連袂走弱，陽明已跌破 70 元關卡，萬海也逼近 70 元價位，雙雙創去年 5 月中旬以來新低，等於是跌回去年海運股的起漲點，長榮減資後能否有新股掛牌行情，受到關注。