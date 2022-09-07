〈台塑四寶業績發表〉三寶估Q4市況略微好轉 台塑化看9月油價平盤整理

台塑四寶今 (7) 日公布營收並釋出展望，隨著化工產品價格落底、終端需求逐步開出、年底傳統消費旺季來臨等因素，台塑、南亞、台化預估第四季市況可望略微好轉，油價方面，台塑化認為 9 月存在上、下檔壓力，預估油價將平盤整理。

台塑

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，雖然市況仍保守看待，但 9 月歲修廠房數量減少提高開工率，預計營收將較前月成長，整體第三季仍較第二季衰退；展望第四季，廠房歲修數量持續下降，開工率估回升至 88%，加上歐洲斷氣帶動 PVC、SAP 等產品銷量，部分化工產品也進入旺季，營收可望較第三季成長。

南亞

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭指出，9 月估與前月持平，預計第三季營收將下滑，不過第四季進入年底歐美消費旺季，中國擴大刺激政策，供應鏈庫存回落，加上化工產品價格已達成本價、逐步落底，預計市況將稍微好轉，營收將優於第三季。

四大業務市況方面，吳嘉昭表示，電子材料伺服器、車用載板訂單持穩，近期銅價止跌回穩，帶動銅箔基板營收走升，預期該事業 9 月、第四季營收小幅成長；化工、聚酯兩業務產品營收則將持平本季，塑膠加工事業營收則略增。

台化

台化 (1326-TW) 董事長洪福源說，8 月是近兩年來最不理想的月份，銷量大幅下滑、產品價格也疲弱，公司也不得不減產因應，9 月雖可望走出谷底，但第三季整體仍將衰退。

展望後市，洪福源指出，終端庫存逐漸去化、價格落底，且近兩周中國江浙加彈、織機開工率提升、需求開出，預計第四季台化銷量可望恢復，但產品價格仍不太樂觀。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，9 月油價估將平盤整理，上檔壓力源自於歐洲經濟持續疲弱，以及中國 10 月 20 大會議前夕封控措施持續實施影響需求所致，不過，產油國捍衛油價決心強烈，OPEC+ 已決議 10 月減產，加上歐洲斷氣使油品需求增加，將支撐油價。