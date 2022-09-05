特拉斯預計接任英國首相 應對能源價格飆升為首要難題

如無意外，外交大臣特拉斯 (Liz Truss) 預計周一 (5 日) 被任命為英國下一任首相，應對目前迫在眉睫的生活成本危機、工業動盪和經濟衰退等危機。

特拉斯和她的對手前財務大臣蘇納克 (Rishi Sunak)，過去幾周均努力爭取保守黨成員支持，最終結果會在台北時間 5 日晚間揭曉，目前各界多認定特拉斯接手強生 (Boris Johnson) 已成定局。

這次競爭的獲勝者，將於周二前往蘇格蘭會見伊麗莎白女王，以組建政府。

一旦特拉斯獲勝，她將成為繼柴契爾夫人 (Margaret Thatcher) 和梅伊 (Theresa May) 之後、英國的第三位女性首相。也會是保守黨自 2015 年大選以來的第四位首相。

特拉斯承諾，將迅速採取行動應對英國的生活成本危機，並表示她將在一周內制定一項計畫，以應對不斷上漲的能源費用，並確保未來的燃料供應。

特拉斯未透露計畫細節，她在領導競選期間曾表示，她將經由取消增稅，和削減一些經濟學家認為會助長通膨的其他稅收來挑戰傳統的措施。

資深保守黨議員 David Davis 將她作為總理所面臨的挑戰，描述為「可能是繼 1979 年保守黨柴契爾夫人之後，戰後第二困難的首相」。

英國當前最急迫的是能源危機問題，但在支持消費者能源法案方面，落後於其他主要歐洲國家，反對黨指責，這是保守黨的「殭屍」政府忙於爭權造成的結果。

英國能源價格仍在飆升，10 月家庭年均水電費將上漲 80% 至 3549 英鎊 (4084 美元)，預計 2023 年將上漲至 6000 英鎊，這將嚴重破壞個人財務狀況。

英國政府 5 月制定了 150 億英鎊的支持計畫，以幫助家庭支付能源費用，這是 370 億英鎊的生活成本支持計畫的一部分。