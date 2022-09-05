中國人行下調外匯存款準備金率2個百分點 阻人民幣貶勢

中國人民銀行周一 (5 日) 公告，為提升金融機構外匯資金運用能力，人行決定自 2022 年 9 月 15 日起，下調金融機構外匯存款準備金率 2 個百分點，即外匯存款準備金率由現行 8% 下調至 6%。

消息帶動人民幣跳漲，在岸人民幣兌美元一度拉升 100 點報 6.9306，離岸人民幣兌美元短線拉升逾 200 點，至 6.9429。

政策發布前，人民幣正跌至近兩年低點，今年以來兌美元已貶值 8%。

準備金要求的降低將提振美元流動性。根據 7 月底的數據，以外匯存底為 9537 億美元計算，降低準備金要求將釋放約 190 億美元。

華僑銀行利率策略師 Frances Cheung 認為，這一數字並不算大，不過市場會注意到央行發出的信號。

一些交易員和分析師表示，降準在意料之中，重點是向市場發出信號，即人民幣的快速貶值將是不受歡迎的。

中國央行副行長劉國強周一也發表談話，強調中國的貨幣政策空間相對充足。劉國強還說，人民幣並沒有出現全面貶值，對 SDR 籃子非美元貨幣都是升值的，匯率有雙向波動，不會出現「單邊市」。

Jones Lang Lasalle 首席經濟學家 Bruce Pang 表示，周一的公告表明，當局已開始採取適當的政策工具和宏觀審慎工具來消除人民幣過度波動。「這可能會冷卻對人民幣的單向貶值押注，並緩解人民幣快速貶值的壓力。」