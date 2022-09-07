美國勞動節連假搭機出遊人數 已超越2019年水準

美國勞動節周末連假剛結束，數據顯示，今年連假期間通過機場安檢的人數達到 876 萬，已經超越 2019 年勞動節連假的水準。

根據美國運輸安全管理局 (TSA)，今年 9 月 2 日 (上周五) 到 9 月 5 日 (本周一) 期間，共有 876 萬人通過機場安檢哨，超越 2019 年勞動節連假的 862 萬人。連假期間以周五最繁忙，共有 248 萬人通關。

Covid-19 疫情爆發已經第三個年頭，愈來愈多人再次搭機出遠門，但航空旅遊的復甦之路卻沒有想像中平順，人力短缺導致行李遺失、班機等情事，今年夏天可說是有史以來最混亂的旅遊季之一。

航空專家在美國今年勞動節連假到來前建議，遊客最好預訂直飛航班，而且盡早抵達機場。但 FlightAware 的數據顯示，今年勞動節連假期間的航班當中，僅 0.6% 遭取消、16.6% 延誤，兩項數據都低於 7 月國慶日和 5 月陣亡將士紀念日的連假。

美國今年夏季的旅遊人潮不如預期洶湧，主因是美國航空公司將夏季航班減少 16%，並調整人員班表，以度過人員招募和新人訓練的陣痛期。

為了避免夏季旅遊混亂重演，美國運輸部部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg)8 月下旬預告，將公布各家航空公司在班機延誤等狀況下的的應變計畫。

不過運輸部上周四表示，美國大型航空公司都已大幅改進顧客服務計畫，如今幾乎所有業者都同意，若班機誤點的原因在航空公司可控制範圍內，將提供餐點和過夜住宿。