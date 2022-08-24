鉅亨美股雷達：投資人觀望鮑爾本周談話 FTC撤回對Meta訴訟

美股重要看點：

美股市場周三 (24 日) 盤前表現平淡，投資人仍在等待美國聯準會主席鮑爾本周談話，提供央行緊縮政策最新線索。

為期三天的傑克森霍爾經濟研討會將於周四開始，鮑爾預計在周五上午 (美東時間) 發表談話。市場認為，他會繼續強化央行抑制通膨的決心，並論及控制物價上漲的未來目標。

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 表示，在鮑爾周五發表演說之前，金融市場將保持暗潮洶湧。鮑爾可能很難讓市場相信，他對收緊政策和引發經濟衰退感到滿意。經濟顯然正在放緩，但聯準會預計不會過早釋放暫緩激進升息的信號。

BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 認為，市場繼續處在經濟數據與聯準會可能行動兩者間的拉鋸戰，近期的經濟數據弱於預期，這導致預計鮑爾在傑克森霍爾的談話不會那麼鷹派。

由於聯準會官員近期發言仍偏向鷹派，美元仍維持強勢，美元指數周三亞洲盤中上漲 0.02%，報 108.65。歐元、英鎊、人民幣繼續偏弱，今年以來歐元兌美元下跌逾 12%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月增率初值，預期 0.3%，前值 0.7%。

美國 7 月耐用品訂單月增率初值，預期 0.8%，前值 2%。

美國 7 月成屋簽約銷售指數年增率，預期 - 21.4%，前值 - 19.8%。

重要個股動態：

1.Meta(META-US)

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 周二表示，將撤回上月對 Meta Platforms 提出的訴訟，即非法收購 VR 應用新創公司 Within。

根據法院文件，作為 FTC 撤告的條件，Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 同意不以個人名義或是由他所控制的任何實體，來收購 Within 及旗下 VR 健身 App《Supernatural》。

FTC 認為，Meta 在 VR 各項領域已是市場的關鍵參與者，卻仍試圖透過購買 VR 健身應用來拓展 VR 版圖，有違反反壟斷法的疑慮，因此在上月對 Meta 提起訴訟。

meta 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 推特 (TWTR-US)

馬斯克今年 4 月提出將以 440 億美元收購推特，不料 3 個月後卻主張該平台假帳號太多，不願完成該筆交易。

如今，推特前資安主管 Peiter Zatko 舉報，推特就其隱私和資安保護方面誤導監管單位，以及其檢測和根除虛假賬戶的能力，這可能會讓馬斯克在 10 月 17 日特拉華州即將舉行的審判上處於有利的一方。事實上，馬斯克的法律團隊已經向法院聲請傳喚 Peiter Zatko 出庭作證。

Wedbush 分析師認為，推特本來可以輕易打贏這場訴訟，但吹哨者的出現改變了戰況。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.Zoom(ZM-US)

花旗分析師認為，儘管 Zoom 高層下修財測，但新財測恐怕還是太樂觀。

Zoom 周二重挫 16.12 美元或 16.54%，收每股 81.32 美元，盤後續跌，創 2021 年 11 月以來最大跌幅。

不過，Zoom 大跌之際，「科技女股神」 Cathie Wood 卻選擇重新進場，買入逾 80 萬股。

Ark 每日交易數據顯示，Wood 管理的兩支方舟基金，周二買入逾 80 萬股 Zoom，依當日收市價計算，價值 6800 萬美元左右。這也是方舟三個月來，首次買進這家視訊會議公司的股票。