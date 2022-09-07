〈台股盤前要聞〉台積電傳關閉部分EUV、防疫雙險理賠破800億 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台積電傳將關閉 4 台極紫外光機台，外資報告認為傳言可能屬實，但部分為預先規劃的設備升級；防疫雙險今年以來理賠金額已破 800 億元，不排除 10 月上看千億元大關。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

傳台積電將關閉 4 台 EUV 外資：預先規劃的設備升級

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 傳將關閉 4 台極紫外光 (EUV) 機台，引發市場議論，美系外資最新報告認為傳聞可能屬實，部分原因是預先規劃好的 EUV 設備升級，對此，台積電昨 (6) 日回應，不評論市場傳聞。閱讀全文...

防疫雙險理賠破 800 億元 不排除 10 月上看千億大關

金管會昨 (6) 日公布，今 (2022) 年以來，防疫雙險合計已理賠突破 800 億元、達 806.63 億元；且與疫情高峰時相比，近期確診人數已降到 3 萬人左右，但防疫險理賠增額已連 5 週均逾 50 億元，未見明顯下滑；若以此理賠增速推算，不排除 10 月就會見到突破千億元理賠大關。閱讀全文...

聯電 8 月營收 253 億元 連 11 個月創新高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 昨 (6) 日公告 8 月營收 253.46 億元，月增 2.09%，年增 34.89%，首度衝破 250 億元，連 11 個月創新高；前 8 月累計營收 1856.51 億元，年增 37.36%。閱讀全文...

閎康 8 月營收 3.51 億元創新高 下半年估逐季創高

檢測分析龍頭閎康 (3587-TW) 昨 (6) 日公布 8 月營收達 3.51 億元，一舉創下歷史新高，月增 9.59%，年增 15.92%，累計前 8 月營收 24.55 億元，年增 14.68%；閎康表示，受惠客戶需求續強、深圳新實驗室啟用後，下半年營收將再逐季創高。閱讀全文...

三家壽險淨值比跌破增資預警紅線 金管會緊盯財務

金融保險業半年報於 8 月 31 日全數出爐，其中南山人壽、宏泰人壽、三商美邦人壽等 3 家公司淨值比低於 3% 金管會所設定「紅線」，對此，保險局昨 (6) 日表示，南山人壽與宏泰人壽因為還未達到資本不足將持續關注，而三商美邦則須提出財務改善計畫。閱讀全文...

聯詠 8 月營收 65.27 億元 探 26 個月新低 前 8 月轉為負成長

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 昨 (6) 日公布 8 月營收 65.27 億元，月減 4.93%，年減 49.46%，累計前 8 月營收 813.66 億元，年減 5.27%；隨著面板供應鏈持續調整庫存，聯詠 8 月營收下探 26 個月來新低，累計前 8 月營收也從成長轉變為衰退。閱讀全文...