〈元太財報〉新竹再建2條材料產線 擬砸逾33億元新設桃園觀音廠

電子紙大廠元太 (8069-TW) 擴產計畫不停歇，今 (5) 日董事會進一步核定新竹新廠辦大樓擴建 2 條電子紙材料產線計畫，加計目前已在運作、新建中的產線，光台灣上游材料產能就將達到 8 條，此外，元太也擬向華紙 (1905-TW) 承租桃園土地，並砸 33.05 億元新建桃園觀音新廠。

因應電子紙產業成長前景，元太持續擴充上游材料產能，除既有林口 2 條產線外，目前在新竹廠區正陸續擴充 4 條產線，估今年底前將完成 3 條新產線上線，最後 1 條則預計年底完工、明年投入量產，此外，元太同時也規劃在新竹新建廠辦大樓暨立體停車場，預計 2023 年完工啟用。

元太先前就預告，未來將視客戶需求還有新的擴產計畫，且新廠辦大樓已預留至少六條材料產線擴充空間，今日董事會則進一步拍板設置 H5、H6 號生產線等相關配套設施及機電工程追加與啟用預算，不過由於新竹新廠仍在土建階段，預期新拍板的 2 條產線最快明年第四季才會開出。

值得關注的是，元太新竹新廠辦大樓目前仍在建置階段，但元太今日董事會再通過向關係人華紙，以每月 128.4 萬元承租桃園觀音工業區部分土地，規劃新建桃園觀音新廠，其中土建、機電總投資金額約為新台幣 33.05 億元，元太表示，看好電子紙市場，新廠主要因應未來營運需求。

據悉，元太觀音新廠同樣將用於擴充上游材料產線，而是否代表目前正在新建的新竹新廠辦空間都已被客戶需求填滿，值得關注。