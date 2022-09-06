〈美股早盤〉勞動節連假後市場情緒謹慎 主要指數開平走低

雖然近期大跌的股票在美國勞動節連假後獲得提振，但市場情緒仍謹慎，經濟衰退擔憂仍未消退，美股周二（6 日）開高走低，投資人靜待稍晚將公布的美國 8 月 ISM 非製造業指數。

截稿前，道瓊工業指數跌近 50 點或近 0.42%，那斯達克綜合指數跌近 90 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.6%，悉數回吐開盤時的漲幅。

歐洲交易時段，市場情緒明顯平靜下來，歐股反彈，美股期貨走高，市場暫時擺脫對俄羅斯「斷氣」的驚恐反應，焦點開始轉向歐洲央行決議。在此之前，美元保持堅挺姿態，黃金試圖站穩每盎司 1,710 美元，原油價格跌勢擴大，投資人靜待進一步線索。

英國前首相強生周二正式卸任，交棒給日前在保守黨黨魁選舉中勝出的特拉斯（Liz Truss）。據悉，特拉斯行事風格強硬，也視「鐵娘子」前英國首相柴契爾（Margaret Thatcher）為偶像，因此被稱作鐵娘子第二。

根據外媒報導指出，特拉斯正在敲定一項 400 億英鎊（460 億美元）的一攬子支持計劃，降低企業的能源帳單。

能源方面，在俄羅斯停止對歐洲供氣後，歐洲政界人士爭相尋找解決方案，歐洲天然氣價格因此有所回落。

此外，儘管石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）日前宣布減產後國際油價走高，然而在中國新冠疫情再爆發的情況下引需求擔憂，國際油價漲跌不一，截稿前，11 月到期的布蘭特原油期貨下跌 2.3%，至每桶 93.56 美元；10 月到期的西德州原油期貨上漲 0.71%，至每桶 87.49 美元。

截至台北時間周二（6 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 11.70%，至每股 7.62 美元

迷因股 Bed Bath & Beyond 周二盤前股價再度下跌逾 14%，延續前幾交易日頹勢。該公司財務長 Gustavo Arnal 上周五墜樓身亡，隨後 Bed Bath & Beyond 發聲明表示痛失一位大將，稱其在指導公司度過新冠疫情的困境發揮重要作用。

CVS Health(CVS-US) 早盤上漲 0.37%，至每股 99.81 美元

美國連鎖藥局 CVS 表示，將以每股 30.5 美元的現金，總計約 80 億美元，收購家庭醫療保健公司 Signify Health (SGFY-US)，以持續加強其醫療保健服務。Signify Health 可提供技術和分析來協助進行家庭患者護。

值得注意的是，CVS 的競爭對手如亞馬遜 (AMZN-US) 和 Walgreens (WBA-US) 也在搶進醫療保健領域。亞馬遜 7 月宣布以約 39 億美元收購初級保健提供商 One Medical (ONEM-US)。

Dropbox(DBX-US) 早盤上漲 2.98%，至每股 21.80 美元

美國雲端儲存服務公司 Dropbox 獲華爾街投行美國銀行青睞，給予該股「買入」（Buy）評等，稱該公司產生的強勁自由現金流對股東具吸引力。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 終值報 43.7，預期 44.2，前值 44.1

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 終值報 44.6，預期 45.0，前值 47.7

美國 8 月 ISM 非製造業指數預期 55.1，前值 56.7

華爾街分析：

Principal Global Investors 首席全球策略師 Seema Shah 表示，全球經濟，特別是歐洲經濟面臨著許多非常困難的挑戰，其中能源是一切問題的核心。不幸的是，這意味著儘管歐洲各國政府試圖為家庭和企業提供各種幫助，但這並不足以避免一場相當嚴重的衰退。

摩根士丹利策略師 Michael J. Wilson 下調其對企業今年每股獲利成長預期，他稱目前股市更擔心的可能是經濟放緩，而不是灼熱的通膨和鷹派的 Fed，預估 2023 年前，即使沒有經濟衰退，企業營收也會下降 3%。

德銀策略師 Jim Reid 指出，市場目前不僅預期歐洲央行周四將升息 3 碼（75 個基點），還預估年底前再升息兩次，每次升息 2 碼（50 個基點），這將鞏固歐洲央行有史以來最快的升息速度。

匯率方面，荷蘭國際銀行分析師認為，美元在今年剩下時間應該會保持漲勢，不能排除美元進一步上漲 5% 的可能性。Fed 似乎樂于將利率提升至 4% 左右，加上美國能源獨立，都為美元提供了支撐。美元似乎也是「最佳的」避險貨幣。