Meta平台同意遵守印尼法令 披露用戶數據、刪擾亂秩序訊息

印尼政府周二 (19 日) 記錄顯示，Meta Platforms Inc (METS-US) 旗下 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 在截止日前一天，簽署了印尼對科技公司的新許可規則，避免被封鎖的風險。

根據印尼 2020 年底發布的規則，當局有權強制平台接露某些用戶數據，並刪除被視為非法或「擾亂公共秩序」的內容，如果事態緊急，須在 4 小時採取行動，一般情況是在 24 小時內。 .

印尼通訊部有關外國供應商的記錄顯示，Meta 的部門已於周二簽署，但推特 (Twitter Inc)(TWTR-US) 不在簽署業者之列。

據該部資深官員潘格拉潘 (Semuel Abrijani Pangerapan) 表示，截至周二，在包括 YouTube 和谷歌在內的 Alphabet Inc (GOOGL-US) 的部門中，只有谷歌的雲端服務簽署。

印尼擁有 2.7 億年輕、精通科技的人口，就 Twitter、Facebook 和字節跳動的 TikTok 在內的眾多社交媒體用戶數量而言，是排名前 10 大的市場。

記錄顯示，TikTok、串流媒體服務 Netflix (NFLX-US)、Spotify (SPOT-US) 皆已經註冊。

潘格拉潘表示，長遠來看，不合規定的公司將遭受損失、受到譴責、罰款，然後最終在印尼被封鎖。

但是，他補充說，如果平台隨後決定簽署，仍有機會扭轉局面，「如果它們不簽署，那就是它們的損失。這意味著它們不認為印尼是他們的潛在市場。」