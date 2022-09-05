〈銀行搶美元〉搭升息順風車 競推優存利率上看6%

聯準會升息態度堅定，推升美元轉強，銀行也趁勢推出美元優存擴張資金池，包括第一銀行、玉山銀行、永豐銀行都有類似方案，利率最高上看 6% 以上。

根據統計，截至今 (2022) 年 6 月底，全體國銀外幣存款餘額共新台幣 12.87 兆元，年成長率 18.6%，外幣存款成為國人資產配置重點，眾多外幣中尤以美元、日圓等相對受歡迎，以美元來說，在升息趨勢確立下，相關理財商品市場詢問度也跟著升溫。

對銀行來說，美國升息可拉抬美元放款利率，有助於挹注銀行利息收益，看好強勢美元趨勢，銀行也趁勢推出美元優存搶吸資金。

一銀近期推出的美元優利定存，提供一年期存款年息 3.28%，存戶可選擇以臨櫃或網路辦理，但兩種通路辦理，包括資金來源與起存金額也大不相同。

如果選擇臨櫃辦理，資金來源必須是匯入薪資金或換匯資金，且單筆必須存滿 10 萬美元；而選擇網路承作者，資金來源必須以新台幣結購，單筆起存金額也較臨櫃低，只要 1.5 萬美元即可承作。

玉山銀行 9 月限定的美元優存，一律以網路辦理承作，單筆起存金額只要 1000 美元即可，存戶可依自身理財規劃選擇 6 個月期或 12 個月期，其中 6 個月期存款年息 2.7%、12 個月期存款年息 2.9%，線上換匯還可享有 3.5 分換匯減分優惠。

永豐銀行則搭配信用卡行銷，即日起到 11 月 30 日，永豐銀卡友且持有永豐銀外幣存款帳戶者，當月不限金額任刷 6 筆消費，即可享有換匯優利定存美元 6 個月年息 6.6% 優惠。