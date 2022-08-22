8月32吋電視面板價格持平上月 50吋也有喘息空間

集邦 (TrendForce) 旗下 WitsView 今 (22) 日公布 8 月下旬面板報價，多數尺寸仍維持下跌走勢，不過受中國限電措施影響當地面板廠生產營運下，32 吋電視面板價格持穩，與上月持平維持 27 美元，另外當地生產主力還有 50 吋面板，集邦研究副總范博毓表示，限電措施影響下，將有助 32、50 吋價格止穩喘息。

范博毓指出，終端電視需求仍低迷，品牌客戶仍以庫存去化為首要目標，雖然面板廠持續進行產能調控，但對價格跌勢收斂助益有限。

范博毓認為，8 月中起四川、重慶接連宣布限電措施，影響當地 G8.5/G8.6/G8.7 大世代面板產線生產，該地區集中生產尺寸為 32、50 吋面板，將有助價格跌勢止穩。

WitsView 最新 8 月報價統計，32 吋電視面板報價與上月持平，43、55 吋電視面板則較上月底下滑 3 美元，跌幅約 5.6%、3.4%，65 吋大尺寸電視跌幅仍相對較大，8 月下滑 10 美元，跌幅約 8.3%，報價來到 110 美元，75 吋也預計下跌 14 美元。

中國限電有助面板供需趨於緩和，范博毓指出，後續仍需觀察限電措施是否有可能持續延長，若時間拉長至 9 月，對面板價格支撐力道將更為顯著。



IT 面板方面，范博毓說，顯示器面板同樣面臨需求疲弱壓力，加上部分品牌客戶著手進行庫存、面板訂單調控，預期價格仍有下探的空間，不過面板廠逐漸開始面臨跌破現金成本壓力，陸續進行產能調節，預期部分機種跌幅將開始收斂，筆電面板狀況也類似。

Witsview 統計，8 月 21.5、23.8、27 吋顯示器面板較上月下跌 2-4 美元不等，報價來到 41.8、51.6、65.7 美元，跌幅約落在 4-7%，筆電面板平均下跌 1.4-2.5 美元，跌幅則落在 3-5%，11.6 吋 Chromebook 主流尺寸面板則僅下滑 0.1 美元，跌幅收斂至 0.4%。

整體而言，顯示器面板受需求疲弱、品牌客戶調整庫存，不排除價格仍有下探空間。